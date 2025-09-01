Plenkoviću rekla što se mnogi ne usude, poslušajte poruku slovenske predsjednice

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

NA TEČNOM HRVATSKOM /

Uz glasan prosvjed pro-palestinskih aktivista, počeo je 20. Strateški forum na Bledu. Njih 30-ak se okupilo na poznatom slovenskom jezeru, policija ih je držala podalje od crvenog tepiha na koji su dolazili političari i visoki dužnosnici.

Od Europske unije traže oštriju reakciju prema Izraelu zbog užasa u Gazi. Slovenska predsjednica poslala je poruku hrvatskoj vladi.

"Palestina treba biti samostalna. Treba zaživjeti svoj život i ljudi tamo trebaju dostojantsvo. Trebamo pokazati srce za koje se nadam da kod političara nije nestalo. Mislim da bi sve zemlje ovog svijeta Palestinu trebale priznati", kazala je predsjednica Slovenije Nataša Pirc Musar. Više doznajte u prilogu.