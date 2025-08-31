Sat otkucava za Putina, on šeta crvenim tepihom: Gradi li se u Kini novi poredak?

Dok Zapad od njega čeka odgovor, Vladimir Putin na crvenom tepihu u Kini gdje se na samitu Šangajske organizacije za suradnju gradi novi svjetski poredak protiv zapada.

Među okupljenim čelnicima brojni su njegovi saveznici i vjerni kupci ruskih energenata. Putin traži kinesku podršku da ta zemlja ostaje uz Rusiju bez obzira na američke pritiske, a nazočit će i vojnoj paradi 3. rujna.

Putinu naime istječe rok koji mu je dao američki predsjednik da organizira sastanak s ukrajinskim predsjednikom. Frustracija u Bijeloj kući raste.

Što je donijela Aljaska?

Donald Trump je Vladimira Putina na Aljasci dočekao uz bombardere i na crvenom tepihu uz pljesak i široki osmijeh. Američki predsjednik bio je uvjeren da ispisuje povijest.

Trumpu je trebalo samo 72 sata od sastanka na Aljasci, da u Washingtonu okupi ukrajinskog predsjednika i sedmero europskih čelnika.

Zelenski je odmah pristao, a iz Moskve se čulo ono što Trump želi, no ništa oko organizacije sastanka.

Od sastanka Putina i Zelenskog ništa

Trump je kao pravi poduzetnik postavio rok, jedan od brojnih za Rusiju, iz kojih se bivši špijun KGB-a i vješti diplomat Putin uvijek dosad uspio izvući.

Francuski predsjednik zbrojio je dane, i traži američku reakciju ako Putin na vrijeme ne pristane na sastanak s Zelenskim. "Ako se to ne dogodi do ponedjeljka, roka koji je postavio predsjednik Trump, vjerujem da će to ponovno značiti da je predsjednik Putin nadmudrio predsjednika Trumpa", rekao je Emmanuel Macron.

"Očito neće doći do sastanka između predsjednika Zelenskog i predsjednika Putina, što je drugačije od onoga što je dogovoreno", kaže Friedrich Merz.

Najsmrtonosniji udari na Kijev

Rusija istovremeno svim silama tuče Kijev koji proživljava neke od najsmrtonosnijih udara zadnjih dana. Iz Kremlja poručuju da žele mirovni sporazum,ali se ponovno postavlja pitanje nelegitimnosti ukrajinskog predsjednika.

Bijela kuća važe što će uraditi. Trumpu ostaju ili najavljene masovne sankcije ili carine kojima se ciljaju ruski trgovinski partneri, ili povlačenje iz svega.

Rusija od svojih zahtjeva nije odustala, i dalje uz teritorij pet ukrajinskih regija, traži neutralnu, bez prisutnosti NATO-a, nenuklearnu Ukrajinu, u kojoj neće biti vojske koalicije voljnih.

Novi paket sankcija spreman

Za Ukrajinu sigurnosna jamstva su presudna, i traže dogovor sljedeći tjedan. Europska unija obećala je obučavati Ukrajince na njihovom tlu, u slučaju primirja, a ide se i s 19. paketom sankcija. Trump unatoč razočaranju, i dalje se može oduševiti kad mu iz Moskve pošalju fotografiju susreta na Aljasci.

Europski čelnici za Putina nemaju lijepe riječi. Zaboljelo je to Putinov ego pa iz Moskve nisu prešutjeli, a Europljane su optužili da potkopavaju ruske i američke napore.

"Europljani podmeću klipove u kotače, na sve načine potiču i vjerojatno ohrabruju kijevski režim da nastavi s apsolutno apsurdnom politikom nepopustljivosti", rekao je Peskov.

Kolovoz - mjesec najvećeg diplomatskog pomaka oko završetka rata u Ukrajini na kraju nije donio ništa. Putin nije pristao niti na prekid vatre niti mirovni sporazum, a rat se nastavlja dok se čekaju novi potezi iz Moskve i Washingtona.