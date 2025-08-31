Brod s azbestom odlazi, ali problem je što drugi otrov stoji: 'Ovo je epicentar zla'

Rok za odlazak broda s azbestnim panelima iz splitskog brodogradilišta je blizu. Gradonačelnik Tomislav Šuta objavio je da je tegljač koji bi ga trebao odvesti iz hrvatskih teritorijalnih voda na putu prema Splitu.

"Ovo što možemo vidjeti je da tegljač dolazi u ponedjeljak, dakle to je i prije isteka samog roka. Vidjet ćemo u tom trenutku hoće li to biti dan više ili manje, ali u svakom slučaju brod odlazi", rekao je Šuta.

U Brodosplitu čekaju samo nalog vlasnika, potvrdio nam je to glasnogovornik Josip Jurišić. "Mi smo spremni da odvežemo brod, bili smo i prije dva tjedna spremni. Osigurali smo tehničke uvjete i čekamo nalog vlasnika, jer mi smo pružatelji usluga i možemo jedino učiniti da odvežemo brod", rekao je.

Priča s brodom gotova?

Nakon četiri prosvjeda u Splitu i odgode od dva tjedna za odlazak broda koju je tražio vlasnik, članovi inicijative nadaju se da je priča s ovim brodom gotova.

Blaž Limić, član građanske inicijative Zdravi Split nam kaže: "Ja ću biti zadovoljan i priča će biti završena stavimo točku na i onog trenutka kad budemo lagano mahali sa splitske rive i rekli arrivederci".

Dijana Stellla Limić dodaje: "Mi jesmo zaustavili bar se nadam ovaj brod, a još važnije je što smo mi zaustavili nove brodove s azbestom koje je Debeljak najavio. Ali mi nismo riješili azbest, Vranjičani i dalje ostaju žalosni".

A tvornica salonita?

A upravo tvornica salonita iz Vranjica, vjeruju mještani, nikad nije propisno sanirana. Pa je tako uslijed nevremena početkom srpnja na obližnju plažu već prepunu azbesta završili dijelovi ovog opasnog materijala.

Marin Mandić, predsjednik Mjesnog odbora Vranjic objašnjava: "Osim što je ovo deponij azbesta nevrijeme koje nas je poharalo početkom srpnja dodatno je donijelo azbestne ploče s nesanirane tvornice Salonit i dodatno je kontaminiralo".

Ivana Ćubelić, članica inicijative Mjesto koje hoće živjeti, kaže: "Salonit je epicentar cijelog zla koje se širi po Kaštelanskom zaljevu. Brod eto odlazi, a najbitniji problem je što otrov stoji i stat će dok se nešto ne pokrene".

Na dnevnom redu tema Brodosplita

I dok se Vranjičani spremaju na prosvjed jer smatraju da je problem sanacije nadilazi lokalne okvire, u Splitu je za idući tjedan sazvana sjednica gradskog vijeća na temu Brodosplita.

Gradonačelnik Šuta kaže: "Ono što je bitno jest koncesija. Želimo na gradskom vijeću dati prijedlog Vladi i ministarstvu - budućnost cijelog tog prostora je tražiti na upravljanje jednog dijela, moderna brodogradnja i novo lice Splita. Ovaj način je neprihvatljiv".

Budućnost škvera je neizvjesna, ali sigurno je da građani Splita ne žele remonte brodova u njemu koji sadrže opasan otpad. To su glasno i pokazali tijekom posljednjih mjesec dana prosvjedujući protiv broda s azbestom.