RTL Danas doznaje kada Moby Drea odlazi iz Splita! 'Ljudi su već tamo, sve ovisi o tegljaču'

Brod na kojem se nalazi azbest u ponedjeljak bi trebao napustiti Split! Informacija je to koju je za RTL Danas potvrdio predstavnik vlasnika broda s talijanskom zastavom. Iako je dobio dozvolu i uplovio u Brodosplit na remont - Splićani su se pobunili i Ministarstvo mora mu je dalo rok od sedam dana da napusti Hrvatsku.

Nakon žalbe, rok je produljen na tri tjedna i istječe u idući utorak. Ukoliko ne napusti Hrvatsku - država će izdati nalog za tegljenje i ispisati kaznu vlasniku.

'Ljudi su već na brodu, sve ovisi o dolasku tegljača'

"Na brodu su već ljudi koji ga pripremaju. To vam mogu reći. Od jučer su stigli ljudi iz Italije, tehničari iz Grčke, i svi rade na pripremi broda. Koliko ja znam, vlasnici su blizu rješenja problema s tegljačem. Danas bi se trebao pozvati i inspektor iz Rine, iz klasifikacijskog društva, kako bi se krenulo s pripremom certifikacije broda.

Ne mogu vam reći kada će tegljač doći, jer to jednostavno ne znam. Brod bi trebao biti spreman, ali sve ovisi o dolasku tegljača. Problem je što talijanska zastava za talijanske brodove zahtijeva posebne certifikate za opremu tegljača. Vlasnici pokušavaju osposobiti isti onaj tegljač koji je i doveo brod. Ne znam hoće li biti dostupan. Mislim da bi to moglo biti u ponedjeljak, ali nisam siguran. Trenutačno vam to ne mogu potvrditi.

Koliko ja znam, stvar je između Grčke i Italije. Što mislite pod tim što kažu vlasnici? Očekuju li kaznu? Ne može ae to prijaviti. Je li to moj problem? Ne znam. Vlasnici surađuju kako bi se omogućilo isplovljavanje broda. Nije po zakonu da brod isplovi, ali vlade postupaju onako kako smatraju da će zadovoljiti javnost. No, nije ispravno da brod isplovi. U svakom slučaju, o tome sada nećemo raspravljati. Hvala vam lijepa", kazao je John Psarras, ovlašteni predstavnik vlasnika broda Moby Drea.

'Neće biti brodogradilišta, ako Grad tako zaključi'

Da će vlasnik ispoštovati rok za tegljenje vjeruje i gradonačelnik Tomislav Šuta. I dalje ustraje na ukidanju koncesije za Brodosplit, koju ima Tomislav Debeljak, a odgovor mu je stigao i od ministra Olega Butkovića.

"Ja samo znam kao i vi da mu obveze nisu plaćene, a ja znam što bih napravio. Raskinuo bi koncesiju, zakon je tu vrlo jasan, ali činjenica je kad je nešto u predstečajnoj nagodbi i jasno je regulirano zakonom da onda nema osnove za raskidanjem koncesije", komentirao je Šuta.

"Brodosplit je u predstečajnoj nagodbi kao i Grad Split koji ima dugovanja po osnovi komunalne naknade, prijavila su svoja potraživanja, ona su prijavljena i tako dalje. Vidjet ćemo što se tiče oduzimanja koncesije, ako Split želi da na tom mjestu nema više brodogradilišta on može sukladno odlukama Gradskog vijeća precizirati planove i odrediti namjere nečeg drugog pa onda sukladno tome više brodogradilišta neće biti, ako Grad tako zaključi", kazao je Butković.