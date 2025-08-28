Brod punom snagom izletio na mol: 'Gledam i vidim da ne usporava. Ljudi su skakali, derali se'

BIZARNA NESREĆA U SPLITU /

Bizaran prizor na splitskoj Rivi gdje je brod u punoj brzini izletio na mol. Na sreću, nitko nije ozlijeđen, a trenutku havarije svjedočili su brojni građani. Kako je do svega došlo?

"Par metara prije šljunka tog ja san skužija da jednostavno taj brod ne usporava. To mi nije imalo ni malo logike i samo je u dvi sekunde, samo se zaletija gori na taj mul. Ljudi su skakali sa strane, derali se tako da izgledalo je poprilično kaotično", kazao nam je jedan od svjedoka.

Očevici tvrde da je plovilo udarilo u obalu bez pokušaja usporavanja, izazvavši šok među građanima koji su se zatekli na mjestu događaja.

" Ljudi su se malo pripali, neki su malo i plakali ali evo to je ne doživi svak to isto. Evo mene nije uvatila panika jer sam vidio da odma da je sve ajmo reć OK i da nije niko strada ali generalno mislim da je izbjegnuto nešto puno, puno gore šta se moglo dogoditi.“

Očevid provodi splitska Lučka kapetanija koja je vlasniku broda, tvrtki "Adria Luxury Boats" iz Ičića naložila njegovo uklanjanje s obale i uručila prekršajni nalog.

Predstavnici tvrtke danas nisu bili raspoloženi za izjave, dok su nam iz Lučke kapetanije tek potvrdili da je brodicom upravljala osoba s važećim ovlaštenjem za upravljanje plovilom.

"Da bi došli na ovo morate imati određenu brzinu i još moramo uzeti iskaz od voditelja brodice i onda ćemo nakon toga imati cijelu sliku. Za sad smo već krenuli, dali smo nalog vlasniku broda da se brod ukloni odatle. Oni su jasno se odazvali i danas su već krenuli sa pripremom da bi brod mogli maknuti sa ovoga mjesta.", kazao nam je Željko Kuštera, kapetan Lučke kapetanije Split

Brod će tegliti kamion - dizalica s kopna, s obzirom na to da je gotovo cijelom površinom nasukan na plaži. Prema neslužbenim informacijama, uzrok nesreće mogao bi biti umor upravitelja broda koji je, kako svjedoci tvrde, navodno zaspao tijekom plovidbe.

