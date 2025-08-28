Splitski Marjan uništen je do neprepoznatljivosti, provjerili smo kad počinje sanacija

Posljedice oluje koja je poharala splitski Marjan još su vidljive, a park šuma je idalje zatvorena za javnost. Šteta je i veća od očekivane. Oštećeno je gotovo četiri tisuće stabala. Marjan je uništen do neprepoznatljivosti. Zbog sigurnosti građana i gotovo dva mjeseca nakon oluje, vrata park šume zatvorena su za sve posjetitelje.

„Možda se to i prije i brže moglo riješit. Ipak je sezona pa i zbog samih Splićana i turista i zbog svih. Vi ste pokušali ući? A evo ništa, morat ćemo onda negdje drugdje“, kazao je Goran iz Zagreba. Marin iz Splita ističe inertnost domaćeg mentaliteta. „Mi smo takvi ovdje, uvik se odugovlači previše. Da su Kinezi ili Japanci oni bi to riješili odmah u jednom danu, razumite. Valjda je to tako kod nas.“

"Ljudi su nezadovoljni. Nezadovoljni, ljuti, šta ne mogu u hlad, moraju se cili dan pržit na suncu. Da su oni očistili ovdi do pola, evo do onoga tamo, do onog tamo WC -a, ovo da su očistili, OK, to bi bilo u redu", kaže Mate iz Splita.

Dok građani traže povratak na šetnice i plaže, veliki dijelovi parka ipak ostaju zatvoreni zbog ozbiljne opasnosti. S tim se ne slaže ni predsjednik Društva Marjan koji smatra da se treba dopustiti pristup građanima, ali uz upozorenje da je kretanje šumom izvan glavnih šetališta na vlastitu odgovornost.

Nezdrava atmosfera

Srđan Marinić, predsjednik Društva Marjan poslao je upozorenje javnosti. „Stvara se jedna po meni nezdrava atmosfera, a nepotrebno. Ja bi upozorija, ali ozbiljno upozorija, i tako su svugdi table na svim ulazima. Marjan se ne može zatvorit, a šta se sad događa i to je ono nezgodno. Ljudi pronalaze neke rupe pa idu tamo di se ne smije, baš ne smije ići zato šta ih se ne pušta ovamo gdje se kao može ići.“

Posljednja analiza snimke iz zraka ukazuje kako je šteta veća od očekivane. Oluja je srušila ili teško oštetila gotovo četiri tisuće stabala, koja i danas predstavljaju realnu opasnost za posjetitelje.

„Najprije će trebati napraviti doznaku stabala, poslije toga idemo sa sanacijom. Pilanje polomljenih vjetroizvala, uklanjanje opasnih grana koje vise nad stablima. Mljevenje, odnosno malčiranje i izvoz iz park šume i ja se nadam do kraja godine da bi mogli naši sugrađani i posjetitelji prošetat sjevernom stranom Marjana“, kaže voditelj održavanja Park šume Marjan, Ante Kodžoman.

Sa uklanjanjem će se krenuti tek nakon što se provede postupak javne nabave, a najranije koncem rujna. „Želimo to završiti što prije. Nadamo se da će postupak proteći u najboljem redu, u smislu da će biti zainteresiranih subjekata, ali i sto tako da neće biti žalbi koje bi eventualno odgodile sklapanje ugovora za radove na sanaciji Marjana“, tvrdi Matea Dorčić, zamjenica gradonačelnika Splita.

Ako sve bude po planu, radovi na sanaciji, potvrdili su nam iz Banovine, trebali bi se okončati do početka iduće godine.