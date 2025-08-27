Najveće potpore za poljoprivredne i prehrambene proizvode dobit će proizvođači paškog sira

Certificirani proizvođači poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda kroz trogodišnji program po prvi puta će dobiti značajnu financijsku potporu od države za svoje proizvode zaštićene izvornosti i geografskog porijekla.

Prije nekoliko dana otvoren je natječaj za dodjelu potpora od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, a koje su prednosti certificiranja na edukaciji u paškom Kolanu saznali su proizvođači ovčjeg sira. Poziv je otvoren do 25. rujna.

Certificirani proizvođači sira, poput Šime Pernjaka iz paškog Kolana, uskoro će dobiti državne potpore od 4,15 eura po kilogramu proizvedenog sira što je za njega značajna potpora jer ovisno o sezoni na pašnjacima njihova obiteljska sirana proizvede od 20 do 25 tona sira.

"Puno će pomoći za nekakav napredak u broju životinja, u nekakvoj novoj tehnologiji, u nekakvom unaprjeđenju po pitanju higijene, kvalitete bilo kakve nekakvih uređaja, alata i naravno samog znanja jer će taj financijski input ljudima omogućit nekakvo školovanje, informiranje koje prije možda nije bilo toliko pristupačno", kaže suvlasnik obiteljske sirane iz Kolana.

'Potpora je dobar način motiviranja proizvođača'

Potpore će dobiti samo certificirani proizvođači okupljeni u Udruzi proizvođača paškog sira kojih ima 12. Uz tri veće sirane, tu je i 9 OPG-ova.

"To nam otvara neki prostor i za dodatna ulaganja. Inače je naša proizvodnja jako skupa, imamo puno troškova, a mislim da je ova potpora jako, jako dobar način za motiviranje proizvođača jer proizvodi kao što su paški sir, kao i ostali zaštićeni proizvodi, oni su dio našeg nacionalnog identiteta", poručuje Martina Pernar Škunca, voditeljica marketinga najveće paške sirane, ujedno i predsjednica Udruge proizvođača paškog sira.

Upravo se Udruga proizvođača paškog sira izborila da 48 proizvoda iz cijele Hrvatske, zaštićenih prema izvornosti ili geografskom porijeklu, dobiju potpore po kilogramu, litri ili komadu proizvoda.

Najveća potpora ide najskupljem proizvodu

Raspon potpora se kreće od najniža 4 centa za varaždinski klipić i 5 centi po kilogramu varaždinskog zelja, kilogramu ličkog krumpira ili komadu malostonskih kamenica. Paška, lička i dalmatinska janjetina dobiva euro i pol po kilogramu, a zaštićeni krčki, drmiški i dalmatinski pršuti po euro i 70 centi. Najveću potporu dobit će najskuplji proizvod na tržištu - paški sir – 4 eura i 15 centi.

Trogodišnji program potpora osmišljen je kako bi se pomoglo proizvođačima koji su otežano poslovali još od Covid krize.

"Godišnji maksimalni iznos po ovome programu je 100 tisuća eura. Određivala se visina određene potpore za pojedine proizvode na osnovu njihove tržišne vrijednosti. Na taj način paški sir i paška janjetina, koji su vrlo vrijedni proizvodi na tržištu su došli do najveće potpore", kaže Danijel Mulc, voditelj Službe za Govedarstvo, ovčarstvo i kozarstvo Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.

Kilogram paškog sira kreće se između 40 i 80 eura

Certificirani proizvođači su koji jedini smiju koristiti ime zaštićenog proizvoda, a time postižu i bolju cijenu na tržištu. A cijene kilograma certificiranog paškog sira se trenutno kreću od 40 do skoro 80 eura.

Provjerava se proizvodnja, doslovno se broje ovce da se utvrdi da je sve u skladu, provjerava se mlijeko, količina mlijeka, slijedivost bilance mase, dakle sve ono što je potrebno da bi sa sigurnošću mogli utvrditi i potvrditi da je proizvodnja provedena na način kako je zapisano u specifikaciji proizvoda po kojoj je proizvod zaštićen - pojašnjava kako na terenu izgleda provjera cerfikatora Ana Marušić Lisac, direktorica ovlaštene tvrtke za certificiranje poljoprivrednih proizvoda.

Više ovca nego stanovništva

U Općini Kolan registrirano je čak 95 OPG-ova na 815 stanovnika.

"Ova mjera ustvari potiče one koji se namjeravaju s time ozbiljnije i baviti i u budućnosti i nadamo se da će se prepoznati u tome i nastaviti u tome što je tradicija njihovih starijih i da će na taj način povećat svoje stado i proizvodit paški sir s geografskom oznakom paškog sira", smatra Šime Gligora (MOST), načelnik Općine Kolan.

Na otoku Pagu, na kojem je 40 tisuća ovaca ili peterostruko više nego stanovništva godišnje se proizvede oko 300 tona sira od kojega je samo polovica s certifikatom.