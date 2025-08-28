Traje razgovor između ministra i branitelja: Bliži li se kraj tenzijama u društvu?

TOTALNI KAOS /
Lančani sudar na A1: Na terenu i vatrogasci, kolona 17 kilometara, a i dalje raste! Pogledajte prizore
Tenzije koje prate festivale u Benkovcu i Šibeniku komentirala je i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek.
"Ja zaista pozivam sve naše sugrađane ako se ne slažu ili im smeta neki sadržaj ili nek događanje, potpuno je legitimno u demokraciji iznijeti svoj stav, iznijeti svoje mišljenje i čak ga iskazati bilo nekim prosvjedom, bilo ignoriranjem takve manifestacije il takvog događanja, ali te svoje stavove, iznosimo u duhu uvažavanja, poštovanja jednih prema drugih, poštovanja različitih mišljenja", komentirala je Obuljen Koržinek.
A u Ministarstvu branitelja traje sastanak ministra Tome Medveda i branitelja iz Šibenika i Benkovca.
