Oluja je uništila Marjan više nego se mislilo, Splićani ogorčeni: 'Valjda je to tako kod nas'

ČEKA SE SANACIJA /

Splitski Marjan je uništen do neprepoznatljivosti. Zbog sigurnosti građana i gotovo dva mjeseca nakon oluje, vrata park šume zatvorena su za sve posjetitelje.

„Možda se to i prije i brže moglo riješit. Ipak je sezona pa i zbog samih Splićana i turista i zbog svih. Vi ste pokušali ući? A evo ništa, morat ćemo onda negdje drugdje“, kazao je Goran iz Zagreba. Marin iz Splita ističe inertnost domaćeg mentaliteta. „Mi smo takvi ovdje, uvik se odugovlači previše. Da su Kinezi ili Japanci oni bi to riješili odmah u jednom danu, razumite. Valjda je to tako kod nas.“

"Ljudi su nezadovoljni. Nezadovoljni, ljuti, šta ne mogu u hlad, moraju se cili dan pržit na suncu. Da su oni očistili ovdi do pola, evo do onoga tamo, do onog tamo WC -a, ovo da su očistili, OK, to bi bilo u redu", kaže Mate iz Splita.

Srđan Marinić, predsjednik Društva Marjan poslao je upozorenje javnosti. „Stvara se jedna po meni nezdrava atmosfera, a nepotrebno. Ja bi upozorija, ali ozbiljno upozorija, i tako su svugdi table na svim ulazima. Marjan se ne može zatvorit, a šta se sad događa i to je ono nezgodno. Ljudi pronalaze neke rupe pa idu tamo di se ne smije, baš ne smije ići zato šta ih se ne pušta ovamo gdje se kao može ići.“ Više doznajte u prilogu Rade Županovića.