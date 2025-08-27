Autori hrvatskog bestselera kod Mojmire otkrili zašto su Slovenci financijski pismeniji od nas

'BUDI FINANCIJSKI FIT' /

Znate li koja je trenutačno najprodavanija knjiga u Hrvatskoj? „Budi financijski fit“, priručnik o upravljanju osobnim financijama, u 40 dana rasprodan je u 5000 primjeraka, a dodatne tri tisuće prodane su unaprijed, iako još nisu ni tiskane. O fenomenu knjige u RTL Direktu Mojmire Pastorčić govorili su njezini autori, matematičar i edukator Toni Milun te financijska stručnjakinja Sandra Ferenčak.

Milun kaže da ih je interes publike ugodno iznenadio. „Hrvati žele čitati kad je nešto zanimljivo, žele se obrazovati. Stvarno nas je iznenadilo koliko se knjiga brzo prodaje. I to baš ljeti, kad svi traže laganija štiva, a najbolje se prodaju – financije, svaka čast!“ Financijska pismenost nam je na prilično niskim granama, ističe Ferenčak. "Ipak, nismo u tome najgori u EU. Primjerice, Talijani su gori od nas", tvrdi financijska stručnjakinja.

"Slovenci su daleko iznad nas. Financijska pismenost naime ima tri dijela: Znanje, to su izračuni i matematika, i to nam ide; međutim kad je riječ o ponašanju i stavovima tu smo jako loši, za razliku od Slovenaca koji su u tom daleko najbolji", kaže Milun. Više doznajte u prilogu