Mislila je da je posrijedi tek obično rođendansko iznenađenje, a onda je ugledala ključeve

POKLON ZA GODINE VJERNOSTI /

Posebnu zahvalnost za 20 godina rada pokazali su vlasnici restorana na Mrežnici koji su kuharici Jasni Jakšić uručili ključeve novog automobila.

Jasna je priznala da ničim nije mogla naslutiti ovakvo iznenađenje. Tog dana slavila je i rođendan te je, kako kaže, mislila da je kolač i puhanje svjećica kraj proslave. „Trebali smo proslaviti rođendan i nakon torte i puhanja svjećica došla je šefica i održala govor kako ćemo obilježiti 20. godišnjicu mog rada tu“, ispričala je Jasna.

No pravo iznenađenje uslijedilo je tek nakon toga. „Onda se dogodio šok. Došao je šef s kutijicom u kojoj je bio ključ od auta. Kad sam otvorila kutijicu, šokirala sam se, nisam mogla vjerovati“, prisjetila se uz osmijeh. Više o svemu doznajte u prilogu Maje Lipovščak Garvanović.