Vlasnici restorana djelatnici Jasni poklonili novi auto! Nije mogla zaustaviti suze...

Posebno slavlje odralo se u utorak u restoranu Zeleni kut, poznatom izletištu na Mrežnici, Naime, osim što su obilježena tri rođendana, proslavljen je i veliki jubilej – 20 godina rada djelatnice Jasne Jakšić, javlja KA portal.

Vlasnici restorana, obitelj Puškarić, kao zahvalu za dugogodišnju predanost, uručili su Jasni poseban dar - ključeve novog automobila.

Foto: Facebook/zeleni Kut

Foto: Facebook/zeleni Kut

Nakon uručenja odveli su je na parkiralište i otkrili njezinog novog limenog ljubimca - Hyundai Bayon.

Foto: Facebook/zeleni Kut

"20 godina je puno, u 20 godina svega smo prošli, radosti, sreće, lijepih i manje lijepih trenutaka, ali izdržali smo zajedno… počevši kao “jedna od” djelatnica, s godinama si postala dio obitelji, više od radnika, više od prijatelja… Ovim putem se želimo zahvaliti na svemu što si napravila za nas, na svemu što si trpila za nas, na svemu što radiš za naš Zeleni kut i naše goste… Ovaj mali znak pažnje neka te služi dugi niz kilometara, a tebi želimo još više kilometara u našoj kuhinji i još dugi niz godina uz nas… I još jednom za kraj - Hvala!!!", poručila je Jasni obitelj Jakšić.

Potekle suze radosnice

Jasna nije mogla sakriti emocije – potekle su suze radosnice. Uistinu jedan poseban odnos poslodavca i zaposlenika koji se nažalost danas malo viđa.

Foto: Facebook/zeleni Kut

POGLEDAJTE VIDEO Palačinkomanija u metropoli: Ajvar, orasi i flambiranje? Na ovaj festival svi žele ići