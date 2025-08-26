Ovo je Range Rover diva koja se potukla sa ZET-ovcem usred Zagreba: Snimka postala viralna

Vlasnica beauty salona Dajana Body Space D.R. je vozačica Range Rovera koja se prošlog vikenda fizički sukobila s vozačem ZET-a na zagrebačkom Kvatriću.

Net.hr neslužbeno doznaje da je riječ o Dajani Radošljević, vlasnici salona koji se nalazi svega 200-tinjak metara od mjesta na kojem je došlo do incidenta.

Do sukoba je došlo prošle subote kada je parkirala svoj Range Rover preblizu tramvajskih tračnica, pa tramvaj na liniji 11 nije mogao proći.

U javnosti se nakon incidenta pojavila snimka na kojoj se vidi da se na ulici fizički sukobljava s vozačem ZET-a. Na početku snimke vozač je na tlu. Potom on zamahuje nogom prema njoj, na što ona nasrće na njega i zamahuje šakama.

"Izvadio sam mobitel da je prijavim policiji, ona me odgurnula, opsovala i otišla u ljekarnu. Fotografirao sam tramvaj koji nije mogao proći kraj njezinog automobila. ZET-ovac je izašao i nešto joj počeo objašnjavati, ona ga je odgurnula svom snagom tako da je pao na pod. Mislim da ga je još opalila nogom", ispričao je jedan očevidac.

Spa centar kojeg vodi na Maksimirskoj proljetos je krenuo s radom.

'Stučnjakinja za lipolizu'

Na svojoj stranici navodi i kako je ona certificirana stručnjakinja za lipolizu te da "svojim znanjem i vještinama pomaže ljudima oblikovati tijelo i postići željene rezultate".

O sukobu vozača ZET-a i vlasnice salona oglasio se i ZET - neugodno ih je iznenadio incident, da je povod bio krivo parkirano vozilo koje je prouzročilo zastoj tramvajskog prometa. Pokrenuli su internu proceduru utvrđivanja okolnosti događaja te je očitovanje vozača tramvaja u suprotnosti s navodima vlasnice automobila.D

odaju da ne toleriraju bilo kakav oblik neprimjerenog ponašanja građana ili zaposlenika, ovi slučajem bavi se i policija.

