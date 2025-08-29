Rujansko usklađivanje: Evo koliko će porasti braniteljske mirovine!

Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje obznanio je da će srpanjsko usklađivanje mirovina, donijeti 'povišicu' od 6,48 posto, a ona će uz zaostatke od srpnja stići na umirovljeničke račune početkom rujna.

Odnosi se to i na nešto više od 146.000 sudionika Domovinskog rata, umirovljenih po posebnim propisima, odnosno prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata (ZOHBDR). Među tom populacijom su i branitelji koji su se vratili na posao te odradili svoj radni vijek, ali i pripadnici HVO-a.

S obzirom na to da se braniteljske mirovine često apostrofiraju u javnosti najčešće u negativnom kontekstu, tportal provjerio je što će usklađivanje donijeti njima.

U prosjeku braniteljska mirovina iznosi 1245,56 eura, a usklađivanje od 6,48 posto donosi povećanje od 80,71 eura. To znači da bi prosječni iznos svih mirovina određenih po ZOHBDR-u trebao biti 1326,27 eura.

Pritom se u ovoj kategoriji nalaze 2283 starosne mirovine prevedene iz invalidskih te one, prema podacima HZMO-a iz lipnja, u prosjeku iznose 813,98 eura, a usklađivanje će ih podići na 866,73 eura.

Najviše je pak invalidskih mirovina, ukupno 53.738, a u prosjeku iznose 1249,42 eura za nešto više od 20 godina staža. Usklađivanje donosi povećanje od gotovo 81 eura pa bi prosjek trebao porasti na 1330 eura.

Ukupno 15.335 udovica i udovaca hrvatskih branitelja prima u prosjeku 1430 eura obiteljske mirovine za prosječnih 15 godina staža, a usklađivanjem ta svota raste za gotovo 100 eura.

Radili nakon rata, mirovine drastično niže

Druga kategorija branitelja, njih 65.966, ima mirovinu stečenu prema općem propisu, ali određenu prema braniteljskom zakonu. Riječ je o ljudima koji su nakratko napustili svoje poslove da bi sudjelovali u obrani države, a po završetku vojnog djelovanja vratili su se na posao.

Prosjek njihovih mirovina je svega 595,15 eura. U rujnu bi tako mogle iznositi 672,68 eura u prosjeku.

Ovdje je pak najviše starosnih mirovina. Njih prima 44.507 osoba u prosječnom iznosu od 631,74 eura. Usklađivanje na ovu svotu donosi povećanje od 36,45 eura, što bi značilo da bi se prosjek trebao kretati oko 672 eura.

Lipanjski je prosjek invalidskih mirovina u ovoj kategoriji iznosio 562,48 eura, a usklađivanje bi im trebalo povećati svotu na otprilike 600 eura. Obiteljskih mirovina je nešto manje, 10.852, ali prosječni iznos im je značajno niži, tek 478,39 eura, iako je radni staž tih umirovljenika veći od staža primatelja invalidske mirovine u ovoj kategoriji. Kako bilo, usklađivanje će povećati prosjek u ovoj kategoriji na gotovo 510 eura.

Treća skupina su pripadnici HVO-a i članovi njihovih obitelji, kojih je 7533. Njihova je mirovina, isplaćena temeljem posebnog sporazuma između RH i BiH, za lipanj u prosjeku iznosila 694,06 eura te bi najavljenim usklađivanjem trebala porasti na 739 eura.