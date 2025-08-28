Prijeteće poruke osvanule na zgradi u kojoj živi Miljenko Jergović: 'Naša zemlja, naša pravila'

Na zgradi u kojoj živi ugledni pisac i novinar Miljenko Jergović osvanuo je prijeteći grafit. U objavi na svom Facebook profilu Jergović navodi: "Prijetnja je očita i nedvosmislena. I shvaćam je jako ozbiljno. Znam, kao i vi, s koje strane dolazi. Znam, kao i vi, tko su njezini inspiratori i pokrovitelji."

Jergović piše kako poruke mržnje ciljaju i na pojedinca i na zajednicu. "Smisao prijetnje je dvojak: s jedne strane, oni žele da se žrtva prestravi, da se barem nelagodno osjeća, sve dok ne ostvare ono što i jest sadržaj prijetnje.

Drugo je, međutim, važnije: proizvesti nelagodu u žrtvinih susjeda. Nije sasvim ugodno u zastrašenim društvima, pod fašističkim i rasističkim ideologijama, živjeti u zgradi u kojoj je razotkriven i javno obilježen jedan: Rom, Židov, Srbin, Jugoslaven, ljevičar... Čitatelj će sam već nastaviti započeti niz."

'Sumnjam na Plenkovića i Božinovića'

Najjednostavnije bi, naravno, bilo otići, kaže Jergović. "Time bi se ostvario smisao ovog grafita, naročito dijela: 'Naša država naša pravila', ispisanog karakterističnom modrom bojom."

"Ali kako je na meni riječ, onda da kažem i ovo: premda policiji neću podnijeti prijavu, naprosto zato što nemam vremena, niti u ovoj vrsti slučajeva imam povjerenja u policiju, svaki napad na sebe i svoje bližnje učinit ću javnim. I učinit ću sve da o njemu budu obaviješteni svi koji, bilo gdje na svijetu, objavljuju moje knjige ili pišu o njima.

I još nešto: policija, kad joj prijavljujete ovakve slučajeve, uvijek upita - sumnjate li na nekog. To pitanje je ponižavajuće, ali ovaj put na njega imam odgovor. Sumnjam na predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i na ministra unutarnjih poslova Davora Božinovića", zaključuje Jergović.

