Milanović se oglasio o uhićenju pilota umočenog u špijuniranje i poslao jasnu poruku

Danas je potvrđeno da je 54-godišnjem pilotu J.I. Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) i njegovoj partnerici A. M., državljanki Srbije s Kosova, određen jednomjesečni istražni zatvor, a oglasio se i predsjednik Zoran Milanović koji je ujedno i vrhovni zapovjednik Oružanih snaga (OSRH).

U dopisu iz Ureda predsjednika naveli su: "Predsjednik Republike izražava potporu institucijama koje su svojim djelovanjem utvrdile moguće počinjenje kaznenih djela na štetu Hrvatske. Vezano uz pokretanje istrage protiv časnika OSRH J.I. (54) zbog sumnje na počinjenje kaznenog djela špijunaže iz članka 348. stavka 1. Kaznenog zakona, Predsjednik Republike Zoran Milanović izražava potporu svim institucijama Republike Hrvatske, prije svega VSOA-i, koje su svojim djelovanjem utvrdile moguće počinjenje kaznenih djela na štetu Republike Hrvatske te su poduzele odgovarajuće mjere iz svojih nadležnosti u cilju otkrivanja mogućih počinitelja i sprječavanja daljnjih kaznenih djela."

Dodali su: "Predsjednik Republike upoznat je pravodobno s aktivnostima nadležnih institucija poduzetim u ovom slučaju te očekuje efikasnu istragu kojom će se utvrditi sve relevantne činjenice. Svaki pripadnik OSRH mora časno, pošteno i zakonito obavljati vojničku dužnost i ukoliko se utvrdi bilo kakvo kršenje zakona i dane prisege, to mora biti i primjereno kažnjeno. "

Dvojac je uhićen krajem srpnja zbog sumnje na špijunažu u korist Srbije. Ispitani su u Državnom odvjetništvu.

