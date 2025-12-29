FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
samostalni mandat /

Bivši francuski reprezentativac preuzeo posrnulog velikana koji je u vlasništvu Kyliana Mbappea

Bivši francuski reprezentativac preuzeo posrnulog velikana koji je u vlasništvu Kyliana Mbappea
×
Foto: Baptiste Autissier/imago Sportfotodienst/profimedia

Imenovanje Clichyja za glavnog trenera dolazi nakon turbulentnog razdoblja u klubu, kako na terenu tako i izvan njega

29.12.2025.
18:34
Hina
Baptiste Autissier/imago Sportfotodienst/profimedia
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Bivša zvijezda Arsenala i Manchester Cityja Francuz Gael Clichy (40) imenovan je novim trenerom francuskog trećeligaša Caena, koji je u vlasništvu Kyliana Mbappea.

Mbappe je rujnu 2024. kupio Caen, jedan od najstarijih francuskih klubova. Njegov investicijski fond, Coalition Capital, kupio je 80% udjela u klubu za navodno nešto manje od 20 milijuna eura. Očekivanja su bila velika, no klub je ispao u treći razred francuskog nogometa.

Imenovanje Clichyja za glavnog trenera dolazi nakon turbulentnog razdoblja u klubu, kako na terenu tako i izvan njega, nakon ispadanja i niza loših rezultata. Niti u ovoj sezoni klub ne blista i trenutačno drži deseto mjesto u trećem razredu.

Clichy je dvije godine radio kao pomoćni trener u francuskoj U21 reprezentaciji, a ovo će mu biti prvi samostalni trenerski posao.

"Vrlo sam ambiciozan i želim trenirati najbolje momčadi. Hoću li uspjeti? Ne znam. Ali, u svakom slučaju, ne mogu započeti karijeru misleći da ću biti pomoćni trener. Kao glavni trener, imaš sve ključeve. Odlučio sam da je to pravo vrijeme za mene," kazao je za L'Equipe.

Tijekom igračke karijere nastupao je za Cannes, Arsenal, Manchester City, Istanbul Basaksehir, te Servette. U dresu francuske reprezentacije je upisao je 20 nastupa.

POGLEDAJTE VIDEO: Sve je spremno u Poreču: 'Lijepa Naša' zapalila Žatiku uoči utakmice

Gael ClichyCaenKylian Mbappe
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
samostalni mandat /
Bivši francuski reprezentativac preuzeo posrnulog velikana koji je u vlasništvu Kyliana Mbappea