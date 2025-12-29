Povijesni trenutak u Lisinskom: Kabiljo, Metikoš i Lisac dobili veliko priznanje

Alfi Kabiljo, hrvatski skladatelj i autor mjuzikala, Karlo Metikoš, hrvatski pjevač i skladatelj poznat i pod umjetničkim imenom Matt Collins, te Josipa Lisac, hrvatska pjevačica i autorica, proglašeni su počasnim članovima Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog. Priznanje im je dodijeljeno na Svečanoj akademiji u sklopu Dana Dvorane te obilježavanja 50 godina suradnje Lisinskog i Kazališta Komedija.

Prva počasna članstva izvan klasične glazbe

Ravnateljica KD Vatroslav Lisinski Nina Čalopek istaknula je da veza Kabilja, Metikoša i Lisac s Dvoranom traje gotovo koliko i samo njezino postojanje. Naglasila je kako je riječ o prvim počasnim članstvima dodijeljenima umjetnicima čije djelovanje nije isključivo vezano uz klasičnu glazbu, čime se dodatno potvrđuje otvorenost Lisinskog prema svim glazbenim žanrovima i programima, prenosi Tportal.

Više od 600 programa u jednoj godini

Čalopek je podsjetila da je Lisinski otvoren 1973. godine te da i danas njeguje raznolik repertoar - od klasične i zabavne glazbe do mjuzikala i velikih koncertnih projekata. Samo ove godine u Dvorani je održano više od 600 programa, među kojima su nastupi Zvonka Bogdana, Petra Graše, TBF-a, Ede Maajke, ali i gostovanja stranih simfonijskih orkestara.

Posebni govori posvećeni laureatima

Muzikologinja Irena Paulus u govoru o Alfiju Kabilju opisala je preminulog skladatelja kao iznimno svestranog umjetnika koji je uspješno povezivao zabavnu i klasičnu glazbu, a istaknuo se i kao autor filmske glazbe i mjuzikala. Počasno članstvo u ime obitelji preuzela je Andrea Grgić, kći Milana Grgića, Kabiljeva bliskog suradnika na operi „Jalta, Jalta“.

Metikoš i Lisac – neraskidiva umjetnička veza

Novinar Milan Majerović-Stilinović prisjetio se Karla Metikoša kao jednog od prvih izvođača rock ‘n’ rolla i popa u Jugoslaviji, naglasivši i presudnu ulogu njegove muze i životne partnerice Josipe Lisac. O Lisac je govorila i njezina prijateljica Klaudija Čular, istaknuvši njezin jedinstveni glas, autentičnost i vjernost publici koja je prati desetljećima.

Jubilej Lisinskog i Komedije uz glazbeni spektakl

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Pola stoljeća suradnje Lisinskog i Kazališta Komedija obilježit će se koncertom „50 godina prijateljstva – Praznik mjuzikla“, na kojem će biti izvedeni najveći hitovi domaćih mjuzikala i rock-opera. Uz brojne soliste, večer će dodatno obilježiti i jubilarna 50. izvedba predstave „Zagrepčanke i statičar“, predstavljanje monografije Komedije te otvorenje prigodne izložbe.

POGLEDAJTE VIDEO:Prvi ročnici u Slunj stižu krajem ožujka: Obuka će biti podijeljena na tri faze