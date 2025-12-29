Razvodi slavnih obilježili su 2025.: Maja, Meri i Igor šokirali domaću javnost

Brojni poznati parovi u Hrvatskoj ove su godine završili svoje ljubavne priče, a njihovi razvodi izazvali su velik interes javnosti. U nastavku donosimo pregled prekida o kojima se najviše govorilo.

Maja Šuput i Nenad Tatarinov okončali brak nakon šest godina

Pjevačica Maja Šuput (46), jedna od najpopularnijih hrvatskih glazbenica, i njezin suprug Nenad Tatarinov (42), hotelijer i poduzetnik, početkom godine podnijeli su zahtjev za sporazumni razvod braka. Iako je postupak pokrenut u ožujku, Maja je vijest javnosti potvrdila tek u lipnju.

Zajedno su poručili da su ostali u vrlo dobrim odnosima te da zajednički skrbe o sinu Bloomu. Nenad je tada istaknuo da je razvod iza njih te da ih i dalje povezuje posvećenost roditeljstvu i korektan odnos. Par je svoju priču započeo 2017. u Šibeniku, vjenčali su se 2019., a sina dobili dvije godine poslije.

U posljednje vrijeme Maja je ponovno u fokusu zbog druženja s reality zvijezdom Šimom Elezom (29), što je dodatno potaknulo zanimanje javnosti.

Meri Goldašić progovorila o kraju braka

Domaća influencerica Meri Goldašić (31) potvrdila je da se ona i suprug Jurica Goldašić rastaju te da odluka nije donesena preko noći. Kako je otkrila, njihov se odnos već dulje vrijeme mijenjao, unatoč terapiji i pokušajima da pronađu zajednički put.

Naglasila je da njihov razvod nije dramatičan, već „tih i nježan proces“, te da priznanje kraja veze ne znači da se odriče svega lijepog što su proživjeli. Par se upoznao u splitskom klubu, a iako su vezu uglavnom držali podalje od reflektora, pojavili su se zajedno na nekoliko važnih događanja početkom godine.

Marta Radić i Junior Fernandes da Silva potvrdili kraj braka

Influencerica i poduzetnica Marta Radić (30) prije mjesec dana je objavila da je njezin brak s bivšim nogometašem Juniorom Fernandesom da Silvom (37) došao kraju. Istaknula je da je njihov odnos završio mnogo prije nego što su to pratitelji mogli primijetiti na društvenim mrežama, naglasivši da se „fotografije ponekad ne poklapaju sa stvarnošću“.

Junior je razvod dodatno potvrdio objavom fotografija s novom partnericom, što Martu nije iznenadilo. Otkrila je da je to bila njegova odluka te da se s tim pomirila. Svoju novu vezu drži podalje od javnosti.

Igor Kojić i Sofija Dacić razveli se nakon manje od godinu dana braka

Bivši Severinin suprug Igor Kojić (38), sportaš i glazbeni menadžer, i njegova partnerica Sofija Dacić (23) okončali su brak koji je trajao manje od godinu dana. Vijest o sporazumnom razvodu objavljena je u kolovozu, a prema izvorima bliskim obitelji, Igorovi najbliži nisu podržavali tu vezu.

Kojić je nakon vjenčanja isticao da je Sofija njegova „jedina i prava ljubav“, no nakon razvoda povukao se iz javnosti i posvetio privatnom životu.

