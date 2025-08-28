Oglasila se odvjetnica uhićene špijunke, ovo je njezino objašnjenje: 'Postoje stupnjevi tajnosti...'

Vojni pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva J. I. i njegova djevojka A. M., državljanka Srbije iz Kosovske Mitrovice uhićeni su krajem srpnja zbog sumnje na špijunažu u korist Srbije.

Hrvatski pilot koji je bio angažiran u misiji KFOR na Kosovu, djevojci je odavao vojne podatke, a ona ih je prenosila dalje. Oboje su uhićeni krajem srpnja na otoku Visu.

Ispitani su na državnom odvjetništvu, a u srijedu navečer određen im je istražni zatvor. O tome je izvijestio Net.hr nakon što je RTL Danas prvi doznao.

Za 24sata sada se oglasila odvjetnica uhićene.

"Kada pročitate kazneni zakon onda će te vidjeti da bi se ostvarilo obilježje špijunaže mora postojati materijalni dokaz o kakvoj se vrsti špijunaže radi. Postoje stupnjevi tajnosti. S druge strane mora nastati posljedica, dokaz na koji je način ugrožena Republika Hrvatska" rekla je odvjetnica dodajući kako je upravo to obilježje kaznenog djela koje se stavlja na teret njezinoj klijentici.

Opasnost od bijega

Pilotu je određen istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke, odnosno da bi mogu uništiti, sakriti ili izmijeniti tragove važne za kazneni postupak. Djevojci je određen pritvor zbog opasnosti od bijega, pošto je strana državljanka.

Razlozi prvog uhićenja na Visu nisu poznati, ali pilot je ubrzo pušten na slobodu. Njegova partnerica dobila je rješenje da će ​biti smještena u Tranzitni prihvatni centar za strance Trilj, nakon čega je trebala biti prognana iz Hrvatske na 10 godina.

Međutim, pretraga njihovih mobilnih telefona otkrila je komunikaciju koja je ukazivala na prenošenje povjerljivih informacija srpskim političarima. Riječ je o podacima koje je J. I. prikupljao tijekom službe na Kosovu kao pripadnik hrvatskog kontingenta (HRVCON) u sklopu mirovne misije KFOR-a pod vodstvom NATO-a. Nakon tih otkrića, oboje su ponovno uhićeni.

Prema neslužbenim informacijama, A. M. je od svoga partnera dobivala podatke o kretanju i planovima KFOR-ovih snaga na sjeveru Kosova, koje je potom prosljeđivala čelnicima Srpske liste, glavne političke stranke Srba na Kosovu koja usko surađuje s vlastima u Beogradu. Istražitelji navode da su poruke razmjenjivali putem aplikacije WhatsApp, a u komunikaciji se spominje i novinar jedne međunarodne agencije kojem su također stizali dijelovi informacija.

Oglasio se i DORH

DORH je u priopćenju naveo da je sud u odnosu na oboje okrivljenika odbio prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podnijet će žalbu protiv odbijajućeg dijela rješenja suca istrage.

DORH se u četvrtak oglasio o špijunskoj aferi koja trese MORH te su objavili priopćenje u kojem navode za što terete pilota i drugookrivljenu Srpkinju (46). U priopćenju navode i da je sud u odnosu na oboje okrivljenika odbio prijedlog za određivanje istražnog zatvora zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Županijsko državno odvjetništvo u Splitu podnijet će žalbu protiv odbijajućeg dijela rješenja suca istrage.

Županijsko državno odvjetništvo u Splitu je, po zaprimanju kaznene prijave Samostalnog sektora za vojnopolicijske poslove od 27. kolovoza 2025., provelo dokazne radnje prvog ispitivanja i donijelo rješenje o provođenju istrage protiv prvookrivljenog državljanina Republike Hrvatske (1971.) zbog kaznenog djela špijunaže iz članka 348. stavka 1. Kaznenog zakona i drugookrivljene državljanke Republike Srbije (1979.) zbog kaznenog djela špijunaže iz članka 348. stavka 2. Kaznenog zakona.

Na temelju članka 231. stavka 2. Zakona o kaznenom postupku, rješenjem Županijskog državnog odvjetništva u Splitu određena je tajnost cijele istrage, jer bi javno objavljivanje podataka iz istrage moglo štetiti probicima postupka.