ZLOČINAČKO UDRUŽENJE /

USKOK ponovno u akciji! Uhićenja diljem Hrvatske, neslužbeno doznajemo detalje

USKOK ponovno u akciji! Uhićenja diljem Hrvatske, neslužbeno doznajemo detalje
Foto: Rtl

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost

28.8.2025.
9:14
Tajana Gvardiol
Rtl
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava splitsko-dalmatinska u suradnji s Policijskim upravama zagrebačkom, ličko-senjskom i osječko-baranjskom, izvijestili su u četvrtak ujutro.

Navedene radnje provode se na području Splita, Zagreba, Osijeka i Paga, u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela izbjegavanja carinskog nadzora počinjena u sastavu zločinačkog udruženja. 

Riječ je o cigaretama?

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Neslužbeno doznajemo da je riječ o švercanju cigareta.

POGLEDAJTE VIDEO: Petrač obranu iznio u deset sekundi: Sprema mu se određivanje istražnog zatvora

UskokUhićenjaPolicijaZagrebPagOsijekSplit
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZLOČINAČKO UDRUŽENJE /
USKOK ponovno u akciji! Uhićenja diljem Hrvatske, neslužbeno doznajemo detalje