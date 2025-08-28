USKOK ponovno u akciji! Uhićenja diljem Hrvatske, neslužbeno doznajemo detalje

Uhićenja i hitne dokazne radnje, po nalogu USKOK-a, provodi Policijska uprava splitsko-dalmatinska u suradnji s Policijskim upravama zagrebačkom, ličko-senjskom i osječko-baranjskom, izvijestili su u četvrtak ujutro.

Navedene radnje provode se na području Splita, Zagreba, Osijeka i Paga, u odnosu na više osoba za koje se osnovano sumnja da su počinile kaznena djela izbjegavanja carinskog nadzora počinjena u sastavu zločinačkog udruženja.

Riječ je o cigaretama?

USKOK će nakon ispitivanja osumnjičenika donijeti odluku o daljnjem postupanju u predmetnom slučaju o čemu će pravodobno obavijestiti javnost.

Neslužbeno doznajemo da je riječ o švercanju cigareta.

