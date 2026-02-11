Umro James Van Der Beek, zvijezda 'Dawson's Creeka'

James Van Der Beek, glavni lik i zvijezda serije "Dawson's Creek", preminuo je u srijedu u dobi od 48 godina nakon borbe s rakom debelog crijeva, objavila je njegova supruga na društvenim mrežama.

"Naš voljeni James David Van Der Beek mirno je preminuo jutros. Posljednje dane dočekao je s hrabrošću, vjerom i dostojanstvom", napisala je njegova supruga Kimberly na Instagramu.

Njegova smrt ostavila je u tuzi obitelj, prijatelje i generacije obožavatelje kultne tinejdžerske serije "Dawson's Creek".

Nedugo prije smrti Van Der Beek se virtualno pojavio projiciran na pozornici kazališta Richard Rodgers Theatre tijekom humanitarne čitaonice pilot-epizode Dawson’s Creeka.

Foto: Courtesy Everett Collection/everett/profimedia

Umjesto njega na pozornici je nastupio Lin-Manuel Miranda, dok se Van Der Beek publici obratio emotivnom porukom: “Hvala svakoj osobi ovdje.”

Borba koja je promijenila sve

Glumac je javno otkrio da mu je u kolovozu 2023. godine dijagnosticiran kolorektalni karcinom u trećem stadiju. Iako se s bolešću nosio privatno više od godinu dana, u studenom 2024. odlučio je podijeliti svoju priču, nadajući se da će podići svijest o važnosti preventivnih pregleda. Priznao je da je u početku ignorirao suptilne simptome, pripisujući ih stresu, jer se osjećao u izvrsnoj fizičkoj formi.

Bolest ga je, kako je sam rekao, natjerala da preispita sve ono što je definiralo njegov identitet. U emotivnoj objavi povodom svog 48. rođendana, opisao je proteklu godinu kao "najtežu u svom životu".

"Kad sam bio mlađi, definirao sam se kao glumac, što nikad nije bilo posve ispunjavajuće. Onda sam postao suprug... to je bilo puno bolje, a zatim i otac... što je bilo vrhunac", napisao je. "Ove godine morao sam pogledati vlastitoj smrtnosti u oči. Morao sam se suočiti sa smrću, i sve te definicije do kojih mi je bilo toliko stalo, bile su mi oduzete."

Tijekom liječenja, nije mogao biti suprug koji pomaže ženi niti otac koji podiže svoju djecu. Nije mogao raditi i privređivati. Ta ga je ranjivost dovela do duboke spoznaje. "Dostojan sam Božje ljubavi jednostavno zato što postojim", podijelio je sa svojim pratiteljima. "A ako sam dostojan Božje ljubavi, ne bih li trebao biti dostojan i vlastite"

Zauvijek vezan uz 'Dawson’s Creek'

Iako je glumio u filmu Varsity Blues te serijama poput CSI: Cyber, Van Der Beek je ostao trajno povezan s Dawson’s Creekom, koji se emitirao od 1998. do 2003. godine.

Foto: Media Punch, Mediapunch Inc/alamy/profimedia

Serija je pratila skupinu srednjoškolaca koji odrastaju, zaljubljuju se i traže svoje mjesto u svijetu, a Van Der Beek je tada, s 20 godina, glumio 15-godišnjeg Dawsona, mladića koji sanja o karijeri filmskog redatelja.

Foto: Courtesy Everett Collection/everett/profimedia

Serija, uz prepoznatljivu uvodnu pjesmu I Don’t Want to Wait Paule Cole, definirala je generaciju i lansirala u zvijezde Van Der Beeka, Joshue Jacksona, Katie Holmes i Michelle Williams. Smatra se i pretečom današnjih provokativnijih tinejdžerskih serija poput Euphorije i Sex Educationa.

Obitelj kao sigurna luka

Najvažniju ulogu u njegovu životu ipak je igrala obitelj. Godine 2010. oženio se Kimberly Brook, s kojom je dobio šestero djece: Oliviju, Joshuu, Annabel, Emiliju, Gwendolyn i Jeremiaha. U potrazi za mirnijim životom, obitelj se 2020. preselila iz Los Angelesa na veliko imanje u Teksasu.

Foto: Admedia/sipa Press/profimedia

Njegova supruga bila mu je najveća podrška tijekom borbe s bolešću. "Ona me naučila što je bezuvjetna ljubav", rekao je u jednom od posljednjih intervjua, boreći se sa suzama. "Uvijek sam bio netko tko je pokušavao sve učiniti za druge, a nikada nisam tražio pomoć. Ova me situacija natjerala da tražim i primam pomoć, a predivan blagoslov u tome bio je vidjeti koliko se ljudi u mom životu pojavilo za mene."