Ciklon ih je udario s 270 kilometara na sat! Broje se mrtvi, 90 posto kuća sravnjeno sa zemljom!

Ciklon Gezani usmrtio je najmanje 20 ljudi i prouzročio teška razaranja na Madagaskaru, izvijestile su u srijedu lokalne vlasti.

Još 15 osoba se vodi kao nestalo, a najmanje 33 osobe su ozlijeđene kada je ciklon, koji je u utorak navečer stigao do kopna, zahvatio otok brzinom do 270 kilometara na sat, priopćio je Nacionalni ured za upravljanje rizicima i civilnu zaštitu.

Foto: Tsiky Sikonina/afp/profimedia

Potpuni razmjeri razaranja i broj ljudi zahvaćenih katastrofom još se ne mogu definitivno utvrditi, dodao je ured. Do jutra je prosječna brzina vjetra pala na oko 110 kilometara na sat.

Foto: Tsiky Sikonina/afp/profimedia

Sjeveroistočni lučki grad Toamasina, drugi po veličini grad Madagaskara, posebno je teško pogođen jakim udarima vjetra i olujnom kišom. Oko 90 posto svih kuća ondje je oštećeno, tvrde vlasti grada u kojem živi pola milijuna ljudi.

Foto: Tsiky Sikonina/afp/profimedia

Ulice su blokirala srušena stabla, električni stupovi i krhotine. Prekidi telekomunikacia i opskrbe strujom ometali su napore spašavanja.

U regiji Atsinanana uništeno je oko 80 posto infrastrukture. Prema prvim podacima, oko 6000 ljudi tamo je ostalo bez krova nad glavom.

Foto: Tsiky Sikonina/afp/profimedia

Otočnu državu od oko 30 milijuna stanovnika, smještenu u Indijskom oceanu uz obalu Mozambika, često pogađaju jake tropske oluje.

Tropska oluja Freddy opustošila je Madagaskar, kao i Mozambik i Malavi na kopnu prije otprilike tri godine, a umrlo je više od 500 ljudi.

POGLEDAJTE VIDEO Orkansko jugo i plima napravili kaos na obali: Najgore u Kaštelima