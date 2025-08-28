DRAMA /

Zapalio se vlak u Zagrebu: Strojovođa se nagutao dima, odvela ga hitna

Foto: Miranda Cikotic/pixsell

Policija je vatrogascima javila i da je hitna na putu jer se strojovođa nadisao dima

28.8.2025.
8:41
Tajana Gvardiol
Miranda Cikotic/pixsell
Vlak se zapalio u srijedu oko 23 sata u Zagrebu, potvrdili su za 24sata zagrebački vatrogasci koji su i zaprimili dojavu. 

Strojovođa je zaustavio vlak na stajalištu Trnava.

Policija je vatrogascima javila i da je hitna na putu jer se strojovođa nadisao dima. Po dolasku na mjesto intervencije potvrdili su da kompozicija vlaka stoji na stajalištu te da na prvu ne vide otvoreni plamen.

Radilo se o požaru kompresora u lokomotive, a lokomotiva je bila isključena iz naponske mreže.

Djelatnici HŽ-a ugasili su požar aparatima za početno gašenje požara do dolaska vatrogasaca. 

Zapalio se vlak u Zagrebu: Strojovođa se nagutao dima, odvela ga hitna