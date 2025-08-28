Pilot HRZ-a i djevojka iz Srbije idu na mjesec dana u pritvor! Špijunaža ih koštala slobode

Pilotu Hrvatskog ratnog zrakoplovstva (HRZ) i njegovoj partnerici, koji su osumnjičeni za špijunažu, određen je jednomjesečni istražni zatvor.

Kako doznaje RTL Danas, njemu je istražni zatvor određen zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i uništenja dokaza, a njegovoj partnerici također zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i uništenja dokaza, ali i opasnosti od bijega jer je državljanka Srbije i nema prebivalište u Republici Hrvatskoj.

Podsjetimo, vojni pilot HRZ-a i njegova djevojka - državljanka Srbije iz Kosovske Mitrovice - uhićeni su krajem srpnja zbog sumnje na špijunažu u korist Srbije. Ispitani su u Državnom odvjetništvu.

Net.hr jučer je prvi izvijestio da je pilot uhićen za špijunažu prošao sigurnosnu provjeru.

Prema Kaznenom zakonu predviđena kazna za to kazneno djelo je od šest mjeseci do pet godina zatvora.

​Njih dvoje su u srijedu ispitani na splitskom Županijskom državnom odvjetništvu. ​Postupak protiv njih ​vodi civilna i vojna policija, ​te Europol​, a sumnja se da je vojni pilot ​J.I. odavao tajne partnerici​ A.M. nakon čega ih je ona slala Srpskoj listi. Nakon ​što su krajem srpnja uhićeni na Visu, gdje su bili na godišnjem odmoru, pilot je bio pušten na slobodu, dok je ​njegova partnerica dobila rješenje da će ​biti smještena u Tranzitni prihvatni centar za strance Trilj, nakon čega je trebala biti prognana iz Hrvatske na 10 godina.

​Istražitelji​ su, po pisanju medija, u međuvremenu provjer​om njihov​ih mobiln​ih uređaj​a i komunikacij​e pronašli​ kompromitirajuće poruke​ nakon čega su ih osumnjič​ili za međunarodnu špijunažu.​ Mediji su otkrili da privedena žena navodno radi za njemačku organizaciju​ i da je kazneno prijavljena zbog prikupljanja podataka koje joj je tijekom posljednje tri godine davao splitski ​vojni pilot​ koji je jedno vrijeme proveo na Kosovu kao pripadnik hrvatskog kontingenta (HRVCON) u sklopu KFOR-a.

WhatsAppom razmjenjivali poruke

​Sumnja se da su njih dvoje preko WhatsAppa izmjenjivali poruke u kojima joj je on prenosio povjerljive podatke o kretanju i planovima snaga KFOR-a vezanim uz situaciju na sjeveru Kosova, a ona ih je potom dalje prenosila čelnim ljudima stranke Srpska lista te čak i jednom novinaru poznate međunarodne novinske agencije.​ Radilo se o kretanju Srba na sjeveru Kosova od kraja 2022. godine, o kretanju postrojbi KFOR- a, ali i o brojnim drugim pojedinostima.

Srpska lista politička je stranka srpske zajednice u Republici Kosovo i te je usko povezana s Vladom Republike Srbije, koju predvode Srpska napredna stranka i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić.

