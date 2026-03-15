Mi imamo para za sve! Nek naš Vučko pomogne evakuirati susjede s prve crte selfija

SIROMAŠNI SKANDINAVCI SAMI PLAĆAJU /

Bogu i Alahu hvala crnu kartu slobode sretno su izvukli i hrvatski prognanici iz Abu Dabija i Abu Dubaija. Završena je njihova evakuacija s prve crte selfija.

Ova fantastično izvedena repatrijacija hrvatskih mučenika koji su se usred zime otišli sunčati i šopingirati po arapskim emiratima hrvatske porezne obveznike stajala je 856 tisuća eura, znači cirka 983 eura po putniku.

Nije to velik novac za prognanike sa zlatnom karticom ali ako već u okviru svog aranžmana nisu imali povratnu kartu, što je malo tj. nikako vjerojatno, samo par dana poslije letovi su se normalizirali pa je karta od Dubaija do Zagreba stajala 300 do 400 eura.

Ali da nije premijer po njih slao avione čime bi se premijer hvalio. Osim toga to samo pokazuje koliko je u njegovom mandatu Hrvatska postala bogata i uspješna država. Jer recimo siromašne skandinavske zemlje poput Švedske i Norveške nisu imale novaca da svojim državljanima plate avione pa su ih morali sami platiti, što je grozno nehumano.

Jednaku nehumanost pokazao je a tko drugi nego Aleksandar Vučić koji je 150 svojih državljana ostavio da trunu na Maldivima. Zatočeni na Maldivima, a bar Hrvati znaju kako je to biti zatočen na golom ostrvu. Pa ako već ovaj apel nije došao do srca Aleksandra Vučića, sad bi naš Vučko mogao pokazati koliko veliko srce ima. Pa da pošalje avione i na Maldive i na Tajland i na Zanzibar gdje god već ima tih nesretnika, pa da pokaže da mi nismo Švedska nego da imamo para i za naše i za njihove.

Ali ne može se reći, i slovenska vlada se iskazala u repatrijaciji, govori to svjedočanstva jedne preživjele influencerice koja je iz ratom zahvaćenog područja netom sletjela u Ljubljanu. Zbog ekstenzija.

Nema sumnje, Dubai će pamtiti slovensku heroinu Laru jer situacija na ratištu nije razlog da se ne skokne na nokte i ekstenzije. Pogotovo ako vlada časti.