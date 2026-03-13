Anušić se džaba nada: 'Tko je imao posla sa Srbima zna da, kad ga oni jednom izvade...'

ŠPRAJC O RAKETAMA /

Nije dobro da su ga Srbi izvadili. I pokazali što imaju. Sjećate se kako su se u prošloj epizodi Stanja nacije hrvatski ministar obrane i srpski predsjednik jedan drugome divili i komplimentirali kako jedan ima dugačkog, a drugi debelog. Ali tko ima kakav i koliki je čiji, to su znala samo njih dvojica, oni ga odmjeravaju iz dana u dan. Mi ostali smo mogli samo nagađati.

E, al' sad i mi znamo s čime Srbi mogu penetrirati u Lijepu našu.

"Svet je ugledao nešto, što juče nije smio da vidi. Dve rakete. duge, tamne, podvešene ispod borbenog aviona mig 29 SM plus. I ne, nije reč o vežbenoj municiji, niti o starom sovjetskom đubretu iz 90-ih ovo je sveže, ovo je kinesko."

Ovo je sveže kao burek u pet ujutro: direktno iz kineske pekare 'Wuhan & Sinovi'. Ide uz jogurt i malo PVO zaštite. Sveži srpski burek zabrinuo je i bana Anušića pa gdje neće nas.

"Čini mi se da imaju hipersonične rakete s dometom od 300 kilometara koje lete brzinom od šest machova, što je ozbiljno naoružanje, i samo to mogu reći. Mi trebamo činiti i raditi na jačanju naših obrambenih kapaciteta i potencijala. Nadam se da će te hipersonične rakete ostati kod njih u skladištu, gdje im je i mjesto", kaže Anušić.

Drugim riječima ministar BanAnušić se nada da će Srbi svoju hipersoničnu raketu spremit nazad u gaće, ali tko je imao posla sa Srbima zna da ga oni kad jednom izvade, ne spremaju dok ne dobiju nogu u jaja.