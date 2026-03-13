Goran Dragić ambasador Sportskih igara mladih: 'Djeci treba pomoći i staviti im osmijeh na lice'

Ponajbolji slovenski košarkaš svih vremena Goran Dragić proglašen je ambasadorom Plazma Sportskih igara mladih. Dragić je tako podržao najveću sportsku amatersku manifestaciju u Europi i postao dio velike obitelji ambasadora među kojima su i predsjednik UEFA-e Aleksander Čeferin te sportaši Luka Modrić, Goran Ivanišević i mnogi drugi. Sportske igre mladih kroz 30 godina djelovanja od osnutka okupile su više od 3,4 milijuna djece i mladih u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini, Srbiji, te Sloveniji, a od ove godine kao četvrta zemlja priključila se i Sjeverna Makedonija.