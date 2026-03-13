Korištenje mobitela od danas je zabranjeno u svim školama u Hrvatskoj!
Foto: RTL Danas
'FOKUS JE NA EDUKACIJI' /

Korištenje mobitela od danas je zabranjeno u svim školama u Hrvatskoj!

Danas je na snagu stupila zabrana mobitela u osnovnim i srednjim školama. Učenici tehnologiju uglavnom koriste za zabavu, a vrlo malo za školske obaveze. Umjetnu inteligenciju, kao što je ChatGPT koristi svaki drugi srednjoškolac. 

Njih 70 posto nema roditeljski nadzor u korištenju digitalnih tehnologija. Rezultati su to velikog istraživanja koje je proveo CARNET u suradnji s Katoličkim sveučilištem u kojem je bilo uključeno četiri tisuće učenika. 

Na temelju rezultata napravljene su i preporuke za roditelje, učenike i nastavnike, kako bi se educirali o mogućnostima umjetne inteligencije i smanjili korištenje mreža za zabavu. Uz to u CARNET-u su kreirali virtualni pomoćnik pri učenju s pomoću kojeg će se učenici moći informirati 0-24. Trebao bi proraditi kroz pola godine.

13.3.2026.
17:15
RTL Danas
ZabranaMobitelškolaUmjetna InteligencijaCarnet
