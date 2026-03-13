Roditelji hrvatskog naselja u očaju: 'Vrlo je opasno za djecu, auto direktno ide na njih'

Problemi djece i roditelja u zagrebačkom predgrađu. U Velikoj Mlaki već se godinama muče s lošim prilazom školi. Ulica koja vodi do nje nema nogostup ni dobru signalizaciju.

Neki pješke, a neki na biciklu. Tako izgleda put do osnovne škole za djecu u Velikoj Mlaki. Ulica bez nogostupa, rasvjete i uspornika. Opasnim situacijama smo i sami svjedočili. Za majku šestomjesečnog Arsena su svakodnevica.

"Ljudi se ovdje voze luđački. Malo nam fali koji policajac. Promet je užasan. Nogostupa nema. Jedva se dva auta mimoiđu tako da nam je ovo veliki problem", kaže Sara Naomi Nožica iz Velike Mlake.

Problem na koji već dugo upozoravaju. Više od 500 građana prije dvije godine potpisalo je peticiju - tražili su uređenje ulice.

"Do mene je došla informacija za peticiju. Osobno je nisam potpisala jer me nitko nije kontaktirao. Da je, potpisala bi sigurno. Ako treba otići i sama do njega", kaže Anita Tušek iz Velike Mlake.

Svoje dijete do škole ipak ne pušta sama. "Jutros me pitao da ide u školu s biciklom. Moj odgovor je ne. Upravo zbog nesređenog puta i ne daj Bože da se nekome nešto dogodi", kaže Anita.

A od toga strahuju i susjedi koji svakodnevno tu prolaze.

"Vidim da tu u grupama dolaze djeca idu na cestu i stvore se problemi i vrlo je opasno za djecu jer oni moraju izaći jer se vozači s automobilima voze po sredini. Oni se moraju nekud micat i praktički auto direktno dolazi na njih", kaže Vlado Ivančić iz Velike Mlake.

'Dramatiziraju bez veze'

Ravnateljica škole tvrdi kako je roditelji nisu kontaktirali o ovom problemu, te apelirala na korištenje ostalih puteva do škole. No, ne gledaju svi na problem isto.

"Ljudi dramatiziraju bez veze. Neka malo više se djecom rade. Nek se djeca šetaju. Da nisu kod kuće. Da idu pješke u školu", kaže Kata iz Velike Mlake.

Kako će riješiti ovaj problem pitali smo i gradonačelnika Velike Gorice. Kaže, razlog je neriješena oborinska odvodnja.

"Očekujemo raspisivanje natječaja ove godine. Sredstva su osigurana. Sve ovis o tome kako će teći taj proces javne nabave, ali vjerujem da će ove godine radovi sigurno biti gotovi", kaže gradonačelnik Velike Gorice Krešimir Ačkar.

A zbog cijele situacije se i ispričao. "Apsolutno razumijem roditelje i ovim putem se ispričavam roditeljima što su tako dugo čekali", poručio je.

Roditelji se nadaju da će nova školska godina početi s dobrim vijestima.