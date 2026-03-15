DERBI DELLA UČKA /

Istra zabila dva puta na samom početku i uzela puni plijen na Rujevici

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Vratar Kolić bio je heroj Istre protiv Rijeke

15.3.2026.
19:53
Hina
 U zadnjoj utakmici 26. kola HNL-a Istra 1961 je kao gost na Rujevici svladala Rijeku sa 2-0 (2-0).

Gosti iz Pule poveli su sa 2-0 nakon manje od 10 minuta golovima Smaila Prevljaka (2) i Emila Frederiksena (9), a zatim zahvaljujući odličnom vrataru Koliću i promašajima domaćih napadača uspjeli zadržati prednost.

Rijeka je u susret protiv Istre krenula s čak osam različitih igrača u odnosu na postavu koja se prije tri dana također na Rujevici suprotstavila Strasbourgu, pa su na klupi ostali Fruk, Radeljić, Oreč, Adu-Adjei i Devetak, a njihove zamjene nisu iskoristile priliku pa su Puljani uspjeli prekinuti niz od pet poraza.

Nakon manje od 80 sekundi dvoboja do izražaja je došla neuigranost Riječana, Rukavina je poslao prekratku loptu prema Husiću, to je dodavanje presjekao Prevljak i potom odigrao dupli pas s Goričanom prije no što je iz neposredne blizine svladao Zlomislića.

Sedam minuta kasnije Riječani su loše očistili situaciju pred svojim golom, lopte se dokopao Kadušić i uputio ubačaj u peterac gdje je Prevljak glavom spustio loptu za Frederiksena koji je iskoristio priliku za upis u listu strijelaca.

Najbolju priliku za domaće pred kraj prvog poluvremena propustio je Čop, a iskusni je napadač promašio i prvu dobru šansu u nastavku da bi mu se zatim u promašajima pridružio i Jurić dok je Kolić zaustavljao pokušaje Bodetića i Adu-Adjeija.

Šesta Istra 1961 sada ima 33 boda, dva manje od petog Slavena Belupa, dok je Rijeka ostala treća sa 38 bodova, jednim više od četvrtog Varaždina.

Vodi Dinamo sa 60 bodova, 10 manje ima drugi Hajduk.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
