Opskurna tvrtka vrti milijarde na plinskom biznisu! Ključan čovjek dobio upozorenje: 'Ne igraj se s projetkom'

U sporednoj sarajevskoj ulici išaranoj grafitima, staza vodi pored zaraslog vrta do bijelih vrata. Iza njih, nalazi se registrirano sjedište tvrtke koja je na rubu dobivanja više milijardi dolara teških ugovora.

AAFS Infrastructure and Energy blizu je dobivanja koncesije za izgradnju i upravljanje plinovodom preko Balkana koji bi omogućio da američki plin zamijeni onaj ruski.

"Ovo bi mogao biti najvažniji infrastrukturni projekt ikada u Bosni i Hercegovini", kaže za Guardian jedan od visokih dužnosnika zemlje, koji, kao i drugi, želi ostati anoniman govoreći o ovoj temi.

Opskurna tvrtka u borbi za globalni biznis

Ne postoje zapisi o tome da bi misteriozna tvrtka imala slične projekte iza sebe. Ono što ima su osobne veze s Donaldom Trumpom.

Jedan od predstavnika AAFS-a je washingtonski odvjetnik koji je zastupao Trumpove u političkim slučajevima. Drugi je brat bivšeg predsjednikovog savjetnika za nacionalnu sigurnost. Obojica su bili dio kampanje nastojanja da se poništi Trumpov poraz na predsjedničkim izborima 2020.

Guardian je napravio istragu temeljenu na intervjuima sa sadašnjim i bivšim bosanskim i američkim dužnosnicima te uvidom u dokumente koji su procurili i uvidom u dokumente korporativne komunikacije, kako bi utvrdio kako se ova opskurna tvrtka našla u globalnoj borbi za energetsku prevlast.

"U našem današnjem svijetu postoji logika da su ljudi povezani s administracijom uključeni u velike ekonomske projekte ili investicije", kaže bivši visoki američki dužnosnik u regiji. "To je neugodno, ali velik dio politike moje zemlje ovih dana je neugodno", dodaje.

AAFS-ove veze s Magom

U bivšoj Jugoslaviji, ulozi su veći od pukog obogaćivanja. Američka intervencija mogla bi potkopati mirovni sporazum koji je posredovala 1995. kako bi okončala rat u kojem je poginulo 100.000 ljudi, od kojih su mnogi bili muslimanski bošnjački civili masakrirani od strane srpskih paravojnih formacija.

Generaciju kasnije, bosanski etnički vođe i dalje manevriraju kako bi stekli prednost, a američki dužnosnici ne drže ih u neizvjesnosti oko toga što Trumpova administracija želi - zeleno svjetlo za naftovod AAFS-a.

Lokalni predstavnik tvrtke je Amer Bekan, krupan muškarac srednjih godina. Za Guardian kaže da će se ured AAFS-a preseliti u veliku zgradu sa 100 zaposlenika.

Bekanov online životopis opisuje ga kao "investitora i poduzetnika s bogatim iskustvom". Okušao se i u politici. Nakon što je 2016. završio posljednji sa 116 glasova na izborima za gradonačelnika u središtu Sarajeva, u drugoj kampanji 2020. optužen je za zlouporabu izbora za osobnu korist, što je porekao.

Bekan je 2021. registrirao bosansku tvrtku pod nazivom AAFS. Uspjeh je doživo tek prošle godine, kada je doveo američke partnere. Ni on ni oni neće reći kako su se predstavili.

Veze s odvjetničkom tvrtkom

Bekanov AAFS sada je u vlasništvu američke tvrtke istog imena koja je registrirana u studenom. Smješten u turističkoj četvrti uz rijeku Potomac, AAFS navodi adresu svog ureda u Washingtonu između libanonskog restorana i irskog puba. Natpis označava prostorije odvjetničke tvrtke Binnall Law Group.

Jesse Binnall je vodeći odvjetnik koji se bori za MAGA. Bio je pomoćnik u kampanji 2016. koja je dovela Trumpa u Bijelu kuću, a četiri godine kasnije bio je vodeći glas koji je potkopavao pobjedu Joea Bidena. "Donald Trump je pobijedio... nakon što objasnite prijevaru i nepravilnosti koje su se dogodile", izjavio je.

Branio je Trumpa i njegovog najstarijeg sina, Donalda Trumpa Jr., od tužbe kojom su se tražilo da budu odgovorni kada su izgrednici pokušali poništiti rezultat izbora upadom u zgradu Kapitola.

Od Trumpovog povratka na vlast prošle godine, Binnall je od Ministarstva pravosuđa osigurao nagodbu od 1,25 milijuna dolara za Michaela Flynna, koji je kratko bio savjetnik za nacionalnu sigurnost u predsjednikovom prvom mandatu. Unatoč tome što je priznao da je FBI-u lagao o tajnim kontaktima s Rusijom, Flynn je tvrdio da je bio nezakonito progonjen.

Binnall je također upoznao Flynnovog brata Joea, poduzetnika u zdravstvu. Bili su kolege u kampanji u nastojanju da diskreditiraju Bidenovu pobjedu. Flynn je bio predsjednik jednog od najbolje financiranih instrumenata pokreta, Projekta Amerika. Bio je i savjetnik Trumpovih predsjedničkih kampanja 2020. i 2024.

"Plinovod Južna interkonekcija, koji je bio prioritet [američke vlade] u posljednje tri administracije, proširit će i diverzificirati energetski sektor Bosne i Hercegovine, dajući Bosni i Hercegovini veću kontrolu nad opskrbom energijom pružajući pristup tržišno utemeljenom prirodnom plinu i smanjujući ovisnost o jednom, nepouzdanom izvoru", navodi State Department.

Flynnove i Binnallove kvalifikacije za infrastrukturni pothvat na Balkanu nisu očite na prvu, ali otkako su se udružili, projekt uživa punu podršku Trumpove administracije.

'Američka vlada štiti svoja ulaganja'

Binnall, Flynn i Bekan su prošle jeseni prvi put razgovarali s bosanskim dužnosnicima o obnovi dviju zračnih luka vrijednoj 300 milijuna dolara. Zatim su bosanski dužnosnici predložili da se upuste u puno značajniji projekt - plinovod Južne interkonekcije.

SAD već dugo podržava plan povezivanja Bosne s plinskim terminalom na hrvatskoj obali, što bi smanjilo utjecaj ruskog vođe Vladimira Putina u južnoj Europi. Za vrijeme Bidenovog mandata, ideja je bila da projekt vodi bosanska državna plinska tvrtka no, suprotstavljeni interesi etničkih frakcija u Bosni uzrokovali su odgodu za odgodom.

Dok su neki bosanski dužnosnici bili oprezni u pogledu prepuštanja projekta stranim privatnim interesima, drugi su u angažiranju tvrtke povezane s Trumpom vidjeli priliku za rješavanje zastoja. Tu je i rok. Bosna je kandidatkinja za pridruživanje EU, a Bruxelles je postavio rok do rujna 2027. za prestanak kupnje plina od Rusije, izvora cjelokupne opskrbe Bosne.

Neki visoki bosanski dužnosnici izračunali su da bi angažiranje američke tvrtke moglo pomoći ne samo energetskoj sigurnosti već i sigurnosti u širem smislu u regiji gdje je rat živa uspomena. Kao što Bekan kaže: "Američka vlada štiti svoja ulaganja."

Otkud novac?

Ipak, neki analitičari strahuju da Bosna riskira zamjenu jednog nasilnika drugim. Čini se da nitko ne želi riskirati da naljuti Trumpa, čak i ako to znači povjeriti svoje nade za novu vitalnu energetsku arteriju pothvatu koji nema dokazanu sposobnost da to ostvari.

Na pitanje tko su dioničari AAFS-a, Bekan odgovara da su to Binnall i Flynn, plus drugi koje odbija imenovati. Sugerira da bi financiranje moglo doći iz "investicijskih fondova u Sjedinjenim Državama", ali kaže da ne može dati više informacija.

"Mi smo pravi tim za ovo. Nijedna druga skupina ne kombinira prisutnost na terenu u Bosni sa snažnom podrškom u Americi. I uzbuđeni smo što činimo taj korak jer vjerujemo da je Bosna i Hercegovina budućnost", kaže Binnall.

U povjerljivom prijedlogu AAFS-a, koji je Guardian vidio, navodi se da će naftovod koštati 300 milijuna eura te dodatnih 900 milijuna eura za tri elektrane. Financiranje neće doći od bosanske države, već iz vlasničkog kapitala i duga. Ne precizira se kakav povrat Flynn, Binnall i drugi uključeni očekuju za sebe.

Bez natječaja

U ožujku je novi bosanski zakon odredio da AAFS bude izvođač radova na naftovodu. Nije bilo konkurentnog natječaja koji bi osigurao da ugovore dobije kompetentni ponuđač po poštenoj cijeni.

Transparency International je izjavio: "Uspostavljanje takve prakse u zemlji s jednom od najviših razina korupcije u Europi dovelo bi do katastrofalnih posljedica u provedbi strateški važnih projekata poput plinovoda Južna interkonekcija."

Nekoliko dana kasnije, kako je otkrio Guardian, veleposlanik EU-a poslao je bosanskim čelnicima privatno upozorenje da bi se trebali konzultirati s Bruxellesom o svim promjenama u energetskoj politici kako bi se "izbjeglo propuštanje prilika za daljnju integraciju, kao i financijskih prilika".

SAD je, međutim, nepokolebljiv. "Ovo partnerstvo jača energetsku neovisnost i okončava ovisnost o ruskom plinu", objavilo je američko veleposlanstvo u Sarajevu na X-u travnju. "Počelo je novo doba energetske sigurnosti na Zapadnom Balkanu."

No, da bi se Južna interkonekcija mogla izgraditi, Trumpovoj administraciji će trebati prijateljstvo čovjeka koji želi razbiti zemlju.

Ključno ime

Za Washington, Milorad Dodik je do sada bio poput izopćenika. Bidenova administracija optužila ga je za zlouporabu javne dužnosti "kako bi akumulirao osobno bogatstvo putem mita, podmićivanja i drugih oblika korupcije" te je proširila sankcije protiv njega i njegove obitelji.

"Njegova razdorna etnonacionalistička retorika odražava njegove napore da... skrene pozornost sa svojih koruptivnih aktivnosti", navodi se u priopćenju američkog Ministarstva financija. Dodik je sankcije nazvao "lažima".

Kad je Trump ponovno preuzeo predsjedničku dužnost, Dodik je započeo višemilijunsku lobističku kampanju kako bi pridobio podršku Trumpove administracije i ukinuo sankcije.

Lobisti su Dodikove srpske nacionaliste nazivali Trumpovim saveznicima protiv islama. Jedan od njih bio je Michael Flynn, koji je za mjesec dana rada zaradio 100.000 dolara. U listopadu je, bez objašnjenja, Trumpova administracija ukinula sankcije.

Dana 7. travnja, Donald Trump Jr., čuvar obiteljskog poslovnog carstva, sletio je u Banju Luku, glavni grad u srpskoj polovici Bosne, na događaj u njegovu čast. Toplo ga je dočekao Dodikov sin Igor.

"Vaša prisutnost govori mnogo", rekao je. "Ovisimo o vama i oslanjamo se na vas. Zauzvrat, vi, Amerika i republikanska administracija koju vodi vaš otac imat ćete pouzdanog, istinoljubivog i kršćanskog saveznika u ovom dijelu svijeta."

Američko upozorenje

Michael Murphy, bivši američki veleposlanik u Bosni, kaže da Dodik pridobiva naklonost Trumpovih krugova dok nastoji razbiti mirovni sporazum iz 1995. proglašavajući srpsku regiju neovisnom. "Želi da prihvate njegov širi program. Da bi to postigao, ne može se petljati s naftovodom". Oni koji ga prihvaćaju, dodaje, "igraju se s vatrom".

Prema sporazumu o podjeli vlasti u Bosni, Srbi bi mogli staviti veto na plinovod. Dodik, koji ostaje njihov vođa unatoč odustajanju od službene pozicije, ima sve razloge za to. Poput nedavno poraženog Viktora Orbána u Mađarskoj, Dodik je Putinov saveznik. Postojeći plinovod u Bosnu ne samo da dovodi ruski plin, povećavajući Putinov utjecaj na Balkanu, već prolazi i preko teritorija Srba, dajući im utjecaj nad opskrbom energijom.

Ali jedan visoki bosansko-srpski političar kaže: "I sam sam to vidio: Amerikanci ovdje imaju prioritet broj jedan, a to je naftovod. Oni su jako, jako zainteresirani za to. Dodiku je, kao i svima ostalima, rečeno: Ne igraj se s projektom."

Trump Jr. nije spomenuo plinovod ili AAFS tijekom svog događaja. Ali je veličao prednosti kupnje američkog plina. "To je očito", rekao je. "Možete riješiti toliko problema, i poslovno i, iskreno, geopolitički, ovim jednim pitanjem. Mislim da je to velika prilika."

Dana 21. travnja, ubrzo nakon posjeta Trumpa mlađeg, Dodik je naznačio da neće opstruirati plan Binnalla i Flynna. Time je preuzimanje ključnog europskog energetskog projekta od strane Trumpovih suradnika gotovo dovršeno.