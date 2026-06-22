Stravični prizori blizu Požege: Frontalni sudar Audija i Renaulta, četvero ljudi u bolnici

Četiri osobe ozlijeđene su i prevezene u požešku bolnicu nakon prometne nesreće koja se dogodila u ponedjeljak oko tri sata.

Kako su izvijestili iz požeško-slavonske policije, nesreća se dogodila između Eminovaca i Jakšića.

U njoj su sudjelovala dva osobna vozila.

Foto: Pozega.eu

Portal Požega.eu objavio je da je, prema neslužbenim informacijama, došlo do gotovo izravnog sudara Audija i Renaulta.

Vjerojatno je jedan od vozača presjekao zavoj te prešao na kolnički trak suprotnog smjera.

Foto: Pozega.eu

Od trenutka nesreće pa do jutarnjih sati cesta između Eminovaca i Jakšića bila je zatvorena za promet, koji se odvijao obilaznim pravcima.

Foto: Pozega.eu

Točne okolnosti i uzrok prometne nesreće bit će poznati nakon završetka policijskog očevida.

Fotografije s mjesta nesreće ukazuju na silinu udara, prednji dijelovi automobila potpuno su uništeni. U unutrašnjosti automobila vide se da su aktivirani zračni jastuci.