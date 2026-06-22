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Navijačice plijenile pažnju i 11. dana SP-a: Pozornost ukrala misteriozna brineta

Navijačice plijenile pažnju i 11. dana SP-a: Pozornost ukrala misteriozna brineta
Foto: Evrim Aydin/AFP/Profimedia
Na Svjetskom prvenstvu pravi spektakl događa se na tribinama Upravo su ondje navijačice Zelenoortske Republike, u noći sa nedjelje na ponedjeljak po našem vremenu, privukle veliku pozornost i napravile show o kojem se priča. Ova navijačica je bila u fokusu zbog svoje ljepote i emocije.
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Navijačice su posebna priča ovog Svjetskog nogometnog prvenstva u Sjevernoj Americi, a posebno su show 11. dana SP-a napravile navijačice Zelenoortske Republike.

One su na utakmici protiv Urugvaja bile, ne samo brojne, nego i raspoložene. Naravno, njihova emocija i strast nisu ostali nezapaženi, pa su fotoreporteri fotografirali njihovo navijanje. I posebno je u tom spektaklu pozornost izvala misteriozna brineta sa zastavom u rukama. No, nisu samo navijačice Zelenoortske Republike briljirale. U fokusu su i Španjolske, Egipćanke, Urugvajke... 

Više u galeriji koja slijedi. 

22.6.2026.
7:17
Silvijo Maksan
Evrim Aydin/AFP/Profimedia
Svjetsko Prvenstvo 2026.Navijačice
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