Od nesigurne djevojčice do najveće glumice svih vremena: Evo kako se Meryl Streep mijenjala

Mary Louise “Meryl” Streep, glumica koja je redefinirala granice filmske umjetnosti i postala sinonim za glumačku izvrsnost, slavi svoj 77. rođendan. S karijerom dugom više od pet desetljeća, tri osvojena Oscara i rekordnom 21 nominacijom, Streep je odavno prerasla okvir obične filmske zvijezde i postala kulturna institucija.

Rođena 1949. u New Jerseyju, odrastala je u obitelji koja je poticala kreativnost i umjetnički izraz. U mladosti je bila nesigurna tinejdžerica koja je, kako je sama opisivala, prošla vlastitu transformaciju - od “nezgrapne djevojke s naočalama” do popularne učenice i kraljice maturalne večeri. Taj rani zaokret u samopouzdanju kasnije je postao temelj njezine glumačke sposobnosti transformacije, koju je usavršila na Vassar Collegeu i Yale School of Drama, gdje je već tada smatrana iznimnim talentom predodređenim za velike stvari.

Njezin profesionalni uspon bio je brz - od prve nominacije za Oscara u “Lovcu na jelene” do osvajanja zlatnog kipića za “Kramer protiv Kramera”, nakon čega slijede kultne uloge u filmovima poput “Sofijin izbor”, “Moja Afrika” i “Plač u tami”. Istodobno je živjela i vrlo povučen privatni život, obilježen velikom ljubavlju i tragedijom s glumcem Johnom Cazaleom, čija ju je smrt duboko obilježila.