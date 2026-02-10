Njegova smrt slomila joj je srce: Kako je Meryl Streep izgubila ljubav svog života

Veljača je mjesec u kojem ljubav govori tiše, ali dublje. U danima koji vode prema Danu zaljubljenih – Sv. Valentinu, svakoga dana vam otkrivamo po jednu ljubavnu priču poznatih ličnosti. To su priče ispisane strašću, ljubavlju, nadom i lomovima.Neke su ljubavi uzdrmale svijet, neke su ganule srca milijuna obožavatelja, a neke su završile – u tišini i tragediji. Ovo je priča o Meryl Streep i Johnu Cazaleu.

Prije nego što je postala globalna ikona, sinonim za glumačku izvrsnost i rekorderka po broju nominacija za Oscara, Meryl Streep bila je samo još jedna talentirana mlada glumica na njujorškoj kazališnoj sceni. Godina 1978. bila je ključna u njezinoj karijeri, godina u kojoj je osvojila Emmy, dobila prvu nominaciju za Oscara i postala zvijezda.

No, iza profesionalnog trijumfa krila se duboka osobna tragedija koja ju je zauvijek oblikovala: gubitak velike ljubavi, glumca Johna Cazalea.

Foto: Imdb

Priča o njihovoj vezi jedna je od najdirljivijih i najtragičnijih u povijesti Hollywooda.

Sudbonosni susret u Central Parku

Njihova priča započela je 1976. godine u New Yorku, tijekom proba za Shakespeareovu predstavu "Mjera za mjeru" u Central Parku. Ona je imala 27 godina, bila je svježa diplomantica s Yalea i zvijezda u usponu. On je imao četrdeset jednu i već je bio cijenjeni glumac, ovjekovječen ulogom Freda Corleonea u remek-djelima "Kum" i "Kum II", a imao je i glavne uloge u filmovima „Prisluškivanje“ i „Pasji popodne“.

Foto: United Archives/impress/united Archives/profimedia

Od pet filmova u kojima je glumio, svi su bili nominirani za Oscara za najbolji film, a tri su ga i osvojila. John Cazale bio je tih, metodičan i posjedovao je rijetku glumačku dubinu.

Unatoč razlici od četrnaest godina, kemija je bila trenutačna. Meryl Streep kasnije je opisala taj susret riječima: "On nije bio nalik nikome koga sam ikada upoznala. Očarala me njegova specifičnost, njegova ljudskost, znatiželja o ljudima i njegovo suosjećanje." Cazale je bio jednako opčinjen.

Foto: Tha/hollywood Archive/profimedia

Zaljubili su se duboko, uzajamno i beznadno.

"Bili su nevjerojatno sretni“, rekao je Al Pacino.

Foto: Imdb

Glumac Marvin Starkman, njihov kolega, prisjetio se kako, otkako je Meryl ušla u njegov život, "jedino o čemu je pričao bila je ona".

Njihova romansa razvijala se brzinom munje. Ubrzo su zajedno živjeli u potkrovlju u njujorškoj četvrti Tribeca, postavši nerazdvojni par i umjetničke srodne duše. Bili su, kako je rekao dramaturg Israel Horovitz, "čudan par" koji je privlačio poglede, ne zbog klasične ljepote, već zbog jedinstvene energije koja je isijavala iz njih. John, koji je već bio poznat, vodio bi Meryl na večere u Malu Italiju, gdje su ih vlasnici restorana, počašćeni prisutnošću "Freda", častili obrocima. Bili su na vrhu njujorškog kazališnog svijeta, no njihova sreća nije dugo trajala.

Dijagnoza koja je sve promijenila

U svibnju 1977. godine, idila je prekinuta. Cazale, koji je pripremao ulogu u predstavi "Agamemnon", počeo se osjećati loše i izostajati s proba. Zabrinut, legendarni kazališni producent Joe Papp dogovorio mu je hitan pregled. Dijagnoza je bila poražavajuća: terminalni rak pluća, koji se već proširio na kosti.

U liječničkoj ordinaciji, dok su sjedili u tišini, shrvani viješću, Meryl je pokazala snagu koja će definirati njezinu budućnost. Kako piše biograf Michael Schulman u knjizi "Her Again", nakon što im je liječnik priopćio dijagnozu, John je zanijemio. Meryl je na trenutak također bila tiha, ali nikada nije bila osoba koja se predaje očaju. Podigla je pogled i upitala: "Dobro, kamo ćemo na večeru?" Bio je to čin prkosa i odluka da će svaki preostali trenutak živjeti punim plućima.

Borba za posljednju ulogu

Unatoč teškoj bolesti, Cazale je bio odlučan nastaviti raditi. Dobio je ulogu u filmu "Lovac na jelene", jednom od prvih filmova koji su se bavili Vijetnamskim ratom. Streep je prihvatila sporednu ulogu u istom filmu, koju je smatrala "pasivnom i ranjivom", isključivo kako bi mogla biti uz njega. Međutim, produkcijska kuća htjela je otpustiti Cazalea zbog visokih troškova osiguranja za terminalno bolesnog glumca.

Foto: Emi Films/universal Pictures/afp/profimedia

Tada se dogodio legendarni čin prijateljstva. Robert De Niro, glavna zvijezda filma, navodno je osobno platio policu osiguranja za Cazalea, iako to nikada nije javno potvrdio ni demantirao. "Bio je bolesniji nego što smo mislili, ali želio sam da bude u filmu", rekao je De Niro kasnije. Redatelj Michael Cimino prilagodio je cijeli raspored snimanja, tako da su sve Cazaleove scene snimljene prve.

Dok je trajala njegova borba, Streep je morala donijeti tešku odluku. Kako bi platila goleme medicinske troškove, prihvatila je glavnu ulogu u mini-seriji "Holokaust". Snimanje u Austriji odvojilo ju je od Johna na dva i pol mjeseca. "Ludjela sam. John je bio bolestan, a ja sam željela biti s njim", priznala je kasnije. Svaki dan razdvojenosti bio je zauvijek izgubljen.

Foto: Ifa Film/united Archives/profimedia

Posljednji dani i oproštaj koji slama srce

Kada se vratila u New York, Cazaleovo stanje bilo je znatno gore. Posljednjih pet mjeseci proveli su povučeni od svijeta, u svom stanu. Meryl je prekinula sve poslovne obveze kako bi bila isključivo uz njega. Pratila ga je na svaku kemoterapiju, svaki liječnički pregled, nikada ne gubeći nadu. Njezin prijatelj Al Pacino kasnije je rekao: "Rijetko sam vidio nekoga tako posvećenog osobi koja nestaje pred vašim očima. Gledati je u tom činu ljubavi bilo je nevjerojatno. Koliko god je velika u svom poslu, to je ono čega se sjetim kada pomislim na nju."

„Brinula se o njemu kao da na svijetu ne postoji nitko drugi“, rekao je njihov prijatelj i kolega Joe Papp.

John Cazale preminuo je 12. ožujka 1978. u bolnici Memorial Sloan Kettering. Streep je bila uz njega do samog kraja. Prema nekim svjedočanstvima, dogodio se trenutak koji nadilazi stvarnost. Kada je liječnik proglasio smrt, Meryl je, slomljena od tuge, počela udarati po njegovim prsima, jecajući. U tom trenutku, Cazale je nakratko otvorio oči i slabim glasom prošaptao: "U redu je, Meryl. U redu je." Zatim je zauvijek zatvorio oči. U prvom pozivu njegovom bratu, kroz suze je samo uspjela reći: "Pokušala sam."

Foto: Columbia Pictures/afp/profimedia

Gubitak ju je uništio, ali je istovremeno oslobodio nevjerojatnu umjetničku snagu. Iste godine kada je izgubila ljubav svog života, njezina karijera je eksplodirala. No, patnja ju je preobrazila. Ta dubina, snaga i razumijevanje ljudske boli postali su temelj njezinih najslavnijih uloga.

Streep se poslije udala se za kipara Dona Gummera, prijatelja njezina brata koji joj je ponudio utočište nakon što je morala napustiti stan koji je dijelila s Johnom. Njihov brak, u kojem su dobili četvero djece, a koji je nedavno završio nakon više od četrdeset godina, bio je njezin oslonac, ali sjećanje na Johna Cazalea ostalo je utkano u njezinu dušu. On je bio čovjek koji ju je naučio o ljubavi, gubitku i snazi služenja drugome, lekcijama koje su od talentirane djevojke stvorile najveću glumicu našeg doba.

