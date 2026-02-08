Prije Jade postojala je ljepotica Sheree: Tko je prva žena Willa Smitha? Razvod od nje ga je slomio

U Hollywoodu, gdje se brakovi često raspadaju uz skandale, ogorčenost i višegodišnje ratove, priča o Willu Smithu, njegovoj prvoj supruzi Sheree Zampino i sadašnjoj supruzi Jadi Pinkett Smith izdvaja se kao rijedak i neočekivan primjer zrelosti. Umjesto mržnje - oprost. Umjesto rivalstva - sestrinstvo.

Otišao po Jadu, oženio Sheree

Početkom 90-ih Will Smith bio je zvijezda u usponu zahvaljujući seriji Princ iz Bel Aira. Godine 1991. došao je na set serije 'A Different World' s jasnim ciljem – upoznati mladu glumicu Jadu Pinkett. No Jada se tog dana nije pojavila. Umjesto nje, u publici je sjedila Sheree Zampino. Will se zaljubio na prvi pogled.

Foto: Profimedia

Veza se razvila brzo, gotovo impulzivno. Vjenčali su se u svibnju 1992., a već u studenom dobili sina Treya. Izvana je sve izgledalo kao holivudska bajka, no stvarnost je ubrzo postala puno kompliciranija.

'Bili smo premladi'

Tri godine kasnije, 1995., Sheree je podnijela zahtjev za razvod. Kasnije je otvoreno priznala da je bila premlada, nesretna i preopterećena ulogom supruge i majke dok je Willova karijera eksplodirala.

Dok je on snimao filmske hitove i postajao globalna zvijezda, Sheree se, kako je sama rekla, osjećala „sve manjom“. Prestala se osjećati kao dio tima.

Za Willa je razvod bio duboka rana. Godinama kasnije nazvao ga je „najvećim neuspjehom svog odraslog života“, posebno jer je njihov sin Trey tada imao samo dvije godine. Priznao je da ništa nije boljelo kao osjećaj da je iznevjerio vlastito dijete.

Situaciju je dodatno zakompliciralo to što je Will još tijekom braka shvatio da gaji snažne osjećaje prema Jadi Pinkett – ženi koju je u početku i želio upoznati. Svojedobno je priznao da se jedne večeri tijekom večere sa Sheree slomio u kupaonici restorana, plačući i sijući se u isto vrijeme jer je spoznao da je Jada žena s kojom je trebao biti.

Foto: Media Punch, Mediapunch Inc/alamy/profimedia

"Znao sam da trebam biti s Jadom...", ispričao je glumac.

Napet početak s Jadom

Nakon razvoda, Will i Jada brzo su započeli vezu i vjenčali se 1997. godine. To je stvorilo iznimno napetu dinamiku između dviju žena. Jada je kasnije priznala da je ušla u taj odnos bez stvarnog razumijevanja koliko razvod ostavlja dugotrajne posljedice.

Sukobi su bili neizbježni. Jedan od najpoznatijih incidenata dogodio se kada je Jada pokušala razgovarati sa Sheree o Treyevom ponašanju, na što joj je Sheree oštro odgovorila: "Molim te, pozovi njegovog oca".

Bilo je "prelaženja granica“, snažnih emocija i tvrdoglavosti s obje strane.

U jednom trenutku Will je morao intervenirati i jasno reći Jadi: "To je Treyeva majka i nije tvoje da se mješaš.“

Od sukoba do sestrinstva

Prijelomni trenutak dogodio se kada su obje shvatile da, žele li Treyu stabilno djetinjstvo, moraju pronaći zajednički jezik. Uslijedili su teški, ali iskreni razgovori, isprike i oprost.

Godinama kasnije, u emisiji Red Table Talk 2022., Jada i Sheree su javno govorile o svom putu.

Foto: Backgrid/backgrid Uk/profimedia

Jada je priznala da je ponekad „morala glumiti da joj je drago“ kako bi odnos funkcionirao, dok je Sheree istaknula da je Jada uvijek prema Treyu bila 'otvorenog srca'.

Danas se javno nazivaju "sestrama“, a Sheree je Jadu prozvala "najboljom bonus mamom ikad“. Zajedno slave blagdane, rođendane i velike životne trenutke, uključujući i Willovu Oscarovsku pobjedu.

"Kada jedan od nas pobijedi, svi pobjeđujemo", napisala je tada.

Foto: Profimedia

Više od 'bivše supruge'

Sheree Zampino nije ostala samo „Willova prva žena“. Izgradila je vlastitu karijeru u modi i kozmetici, pokrenula uspješne brendove i ostvarila se na reality televiziji.

Foto: Jeffrey Mayer/pacific Coast News/profimedia

Godine 2006. osnovala je liniju maslaca za tijelo Whoop Ash, a tri godine kasnije i online modni butik Sheree Elizabeth Boutique.

Bila je jedna od glavnih zvijezda serije "Hollywood Exes" koja je pratila živote bivših supruga poznatih osoba, a 2022. godine pridružila se popularnoj franšizi kao prijateljica u 12. sezoni serije "The Real Housewives of Beverly Hills".

Nakon braka s Willom, bila je udana za bivšeg NFL igrača Terrella Fletchera od 2007. do 2014. godine.

Sheree se kasnije nije složila s Willovim opisom njihovog braka kao 'najvećim neuspjehom svog odraslog života'. Smatrala je da je njihova veza završila upravo zato da bi se otvorio prostor za nove životne faze i odnose.

Foto: Planet Photos/planet/profimedia

Priča obitelji Smith pokazuje da razvod ne mora značiti rat. U svijetu skandala i ega, oni su dokazali da se čak i najkompleksniji odnosi mogu pretvoriti u funkcionalnu, modernu obitelj – ako postoji volja, zrelost i poštovanje.

