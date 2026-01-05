FREEMAIL
IZGLEDA NEPREPOZNATLJIVO /

Od holivudskog djeteta do provokativne zavodnice: Nevjerojatno kako se promijenila

Od holivudskog djeteta do provokativne zavodnice: Nevjerojatno kako se promijenila
Foto: Francis Specker/alamy/profimedia
Willow Smith, kći slavnog glumačko-glazbenog para Willa i Jade Pinkett Smith, već je godinama dokaz da talent i autentičnost mogu ići ruku pod ruku.
1 /24
Willow Smith (25) američka je pjevačica, glumica i kći slavnog para — Willa Smitha (57) i Jade Pinkett Smith (54). Javnosti je postala poznata još kao dijete, kada je debitirala u filmu “I Am Legend” uz svog oca, no svjetsku popularnost stekla je hitom “Whip My Hair” iz 2010. godine.

Tijekom godina, Willow se razvila u umjetnicu snažnog identiteta, koja kombinira elemente R&B-a, rocka i alternativne glazbe. Poznata je po svom jedinstvenom stilu, introspektivnim tekstovima i otvorenosti prema temama poput duhovnosti, slobode i samoprihvaćanja.

U svojim intervjuima često govori o mentalnom zdravlju, seksualnosti i društvenim očekivanjima, ističući važnost autentičnosti i individualnosti. Identificira se kao biseksualna i poliamorna, te zagovara slobodu u ljubavi i izražavanju identiteta. U našoj galeriji pogledajte kako se mijenjala tijekom godina. 

5.1.2026.
21:25
Hot.hr
Francis Specker/alamy/profimedia
Willow SmithWill SmithJada Pinkett Smith
