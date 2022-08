40-godišnja manekenka i dizajnerica Camila Alves, supruga Matthewa McConaugheyja, napustila je svoj dom u Brazilu i s 15 se preselila u Los Angeles. Tamo joj je bilo teško, s obzirom na to da nije znala engleski, a nije si mogla priuštiti ni razgovor s obitelji, Alves je objasnila jednom prilikom: ''Nisam imala luksuz nazvati roditelje da platim račune, pa sam čistila kuće i radila u restoranima dok sam učila engleski i štedjela za odlazak u New York.'' Godinama kasnije, Camila je velika u pomaganju drugima i ona i njezin suprug, glumac Matthew McConaughey, pokrenuli su zakladu pod nazivom Just Keep Vivin. Rad u zakladi opisala je kao ''znanost o sreći''.