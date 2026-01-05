FREEMAIL
'ČISTI MAZOHIZAM' /

Ovo se ne zaboravlja: Prije točno 20 godina Janica je ušla u legendu

Ovo se ne zaboravlja: Prije točno 20 godina Janica je ušla u legendu
Foto: Igor Kralj/pixsell
Točno prije dva desetljeća, 5. siječnja 2006. godine, zagrebačko Sljeme bilo je pozornica jednog od najnevjerojatnijih trenutaka u povijesti svjetskog sporta. Na svoj 24. rođendan, pred tisućama domaćih navijača, Janica Kostelić odvezla je slalomsku utrku koja je prkosila zakonima logike i postala vječna inspiracija. I danas, dvadeset godina kasnije, sjećanje na vožnju bez štapa i rukavice ne blijedi.
U jednoj od najvecih sportskih drama koju je svijet ikad vidio, na vožnji slaloma na Snježnoj kraljici 6. siječnja 2006. godine, Janica Kostelić ostala je bez rukavice i štapa, no zahvaljujući nadljudskoj borbi i upornosti došla je do cilja i njena vožnja ušla je u povijest.

Janica je prvu vožnju završila na sedmom mjestu, a u drugom laufu, bez rukavice i štapa, napredovala je do trećeg mjesta.

Njena vožnja je zadivila cijeli svijet, snimka je obišla planetu, sa svih strana su stizali hvalospjevi, a Janica je na kraju sezone osvojila svoj treći Veliki kristalni globus.

5.1.2026.
11:53
M.G.
Igor Kralj/pixsell
Janica KostelićštapRukavicaSlalomSnježna Kraljica
