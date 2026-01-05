Hrvatskim rukometašima prijeti velika opasnost na samom početku Eura

Hrvatsku rukometnu reprezentaciju očekuje nastup na Europskom prvenstvu u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj, koje počinje za točno deset dana, 15. sliječnja i koje ćete moći gledati na RTL televiziji i platformi Voyo.

Naši rukometaši na euro stižu nakon sjajnog nastupa na Svjetskom prvenstvu prošle godine, na kojemu su osjonili srebro i očekivanja na europskoj smotri su vrlo visoka.

Hrvatska svoj put na europskom prvenstvu započinje u skupini E u kojoj će u Malmöu igrati s reprezentacijama Nizozemske, Gruzije i Švedske.

Ovako, 'na papiru', se čini da hrvatski rukometaši ne bi trebali imati puno problema te da je jedini 'ozbiljni' protivnik Švedska, no zapravo se radi o skupini koju se ne smije shvatiti olako i koja donosi potencijalne opasnosti.

Opasan autsajder

Hrvatska svoj nastup počinje 17. siječnja utakmicom protiv najslabijeg protivnika, reprezentacije Gruzije, koju su svi unaprijed 'prekrižili', no riječ je o ekipi koja može svima raditi probleme.

Gruzijci su na posljednjem Euru, 2024. godine, debitirali i osvojili 18. mjesto. Stigli su i do prve pobjede, protiv Bosne i Hercegovine, a sada imaju ambiciju napraviti bolji rezultat.

Igrač od kojega će Hrvatskoj prijetiti najveća opasnost je njihova prva zvijezda, desni vanjski Giorgi Tskhovrebadze iz njemačkog Gummersbacha koji je razoran šuter.

Foto: Hasan Bratic/sipa Press/profimedia

Osim njega, u gruzijskoj reprezentaciji nema zvučnih imena, no ono što je njihova najveća snaga je velika borbenost i entuzijazam. Baš zato što ih se percipira autsajderima, Gruzijci mogu biti jako opasni i Hrvatskoj će biti ključno da što ranije riješi utakmicu i eliminira bilo kakvu neizvjesnost. Jer, ako utakmica postane neizvjesna, vrlo lagano bi se mogao dogoditi neočekivani kiks na samom startu Eura.

Nagazna mina

Drugi protivnik našim rukometašima 19. siječnja bit će Nizozemska, reprezentacija koja je posljednjih godina u velikom usponu. Nizozemci se do 2020. nisu ni kvalificirali na euro, a ovo natjecanje bit će im četvrto uzastopno sudjelovanje.

Za njihov rast najzaslužniji je utjecaj njemačke Bundeslige, u kojoj igra većina njihovih reprezentativaca. Iz Bundeslige donose taktičku discipliniranost, fizičku i psihološku snagu te će utakmica protiv njih bez sumnje biti vrlo zahtjevna.

Luc Steins, jedan od najboljih srednjih vanjskih na svijetu, njihova je prva zvijezda, igrač oko kojega se vrti igra Nizozemske i čovjek od kojega prijeti najveća opasnost za protivnika.

Foto: Henk Seppen/imago Sportfotodienst/profimedia

Hrvatska je snagu Nizozemaca osjetila na Euru 2022. godine, kada su naši rukometaši igrali protiv njih i nisu ih uspjeli pobijediti, utakmica je završena 28:28.

S klupe ih vodi iskusni Šveđanin Staffan Olsson i radi se o vrlo ozbiljnoj ekipi koju se ne smije podcijeniti i u okršaju s njima bi nas mogla očekivati prava drama.

Klasik za kraj

Natjecanje u skupini Hrvatska će zaključiti 21. siječnja utakmicom protiv najopasnije ekipe, reprezentacije Švedske.

Šveđani, jedni od domaćina ovog natjecanja i peterostruki europski prvaci, će u utakmici u Malmöu imati publiku na svojoj strani i naše rukometaše će čekati vatrena atmosfera.

Riječ je o jako brzoj reprezentaciji s granitnom obranom i discipliniranom napadu.

Foto: Kenta JÖnsson/bildbyrĹn/shutterstock Editorial/profimedia

U njihovoj reprezentaciji igraju neki od najboljih rukometaša na svijetu. Sjajni srednji vanjski Jim Gottfridsson, opasni pivot Felix Claar, briljantan golman Andreas Palicka. Nemoguće je reći tko će Hrvatskoj raditi najviše problema...

Šveđani su, mora se priznati, najveći favoriti za osvajanje skupine i utakmica protiv njih najbolje će pokazati snagu momčadi Dagura Sigurdssona i dati odgovor na pitanje koliko je zapravo snažna naša reprezentacija.

