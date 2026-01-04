Kapetan Hrvatske uoči Eura: 'Pokazat ćemo da smo klapa, trebamo uživati u rukometu'

"Prvi put da sam otišao iz Njemačke nakon sedam godina, drugačije je, nova liga. Novi jezik, novi trener. Uživam jednostavno, od prvog dana. Manji je grad, mislim selo je, ali sviđa mi se to da je sve manje, sve je blizu, top", kazao je za RTL Danas Ivan Martinović, kapetan hrvatske rukometne reprezentacije.

Kao najveće iznenađenje kada je došao u Veszprem navodi opuštenu atmosferu, a kao najveći plus blizinu Beča gdje mu je obitelj.

Od prošlog ljeta Ivanu Martinoviću dom je mađarski Veszprem - grad bogate povijesti, grad koji je dom i istoimenom rukometnom gigantu. Ovdje je 27-godišnji desni vanjski potpisao ugovor na 4 godine.

Tko je Ivan Martinović?

"Ne volim pričati o sebi - tako sam odgojen, skroman, discipliniran. Red rad, taj miks između austrijskog i hrvatskog gena, to mene čini takvim kakav jesam. Neću se mijenjat, takav ću i ostat", kaže Martinović.

Dodaje i da još uvijek studira i da uživa u šetnjama i treniranju.

"Sad sam počeo i čitat knjige - to me i žena motivirala", kaže Martinović kroz smijeh.

Navijači ga obožavaju

Motivacije mu definitivno ne nedostaje kada je rukomet u pitanju. Da je Ivan Martinović veliki profesionalac, marljivi radnik, znaju navijači Veszprema koji ga obožavaju.

"Jednostavno žive za rukomet, 60 minuta neka specijalna atmosfera, osjete kad i nama najteže pa još daju. Mi se zahvalimo nakon utakmice, uvijek radimo krug, to je jedino i što znam na mađarskom, 'köszönöm', odnosno hvala. Uživam u svakoj utakmici", kaže Martinović.

Dodaje i da je sada ostvario svoj san.

"Igrati napokon Ligu prvaka, nakon 7 godina Bundeslige, osjećam se fenomenalno".

Suigrači imaju samo riječi hvale

"Iznimno pametan, skroman i velikog srca, jako mi je drago da je došao tu, sad sam imamo priliku ga upoznati malo više - jer je stvarno dobar prijatelj i dobar čovjek", kaže Luka Cindrić, Martinovićev suigrač i rukometni reprezentativac.

"On je stvarno veliki profesionalac, brine se dobro o svom tijelu, trudi se dati sve najbolje od sebe", kaže Mikael Appelgren, suigrač Ivana Martinovića i švedski rukometni reprezentativac.

"Divan je, toliko je drag, toliko je ljubazan... pravi pozitivac. Kad igrate na istoj poziciji, može ponekad doći do nerazumijevanja, ali s Ivanom se to nikad nije dogodilo. Ja ga baš volim. Stvarno ga volim", rekao je Nedim Remili, suigrač i francuski rukometni reprezentativac.

Uskoro kreće Europsko prvenstvo

"Stvarno sam preponosan kakav put sam prošao, bio sam 41. igrač na prvom okupljanju, kad me zvao Hrvoje Privšek, trener iz Osijeka, pa putovanje busom, pa me tata vozi - nikad ne bih rekao da ću jedan dan biti kapetan, imat medalju, stvarno sam zahvalan svima koji su vjerovali u mene, kad tad isplati se sve", rekao je Martinović.

S tom, novom kapetanskom trakom oko ruke vodit će prvi put reprezentaciju na velikom natjecanju. Ono prošlo, svjetsko prvenstvo bilo je za pamćenje - zna Martinović kakva je čast biti vođa reprezentacije. Uskoro kreće i Europsko prvenstvo, a prva utakmica igra se 17. siječnja.

"Probat ćemo što više dić to samopouzdanje koje imamo i pokazat da nije slučajno da imamo vrlo dobru ekipu, da smo klapa, trebamo uživat u rukometu", rekao je Martinović.

Jer uživalo se u rukometu prošlog siječnja, a nema sumnje - bit će tako i ovog.