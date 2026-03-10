Trump: 'Rat će brzo završiti'; Iz Irana stigao odgovor: 'Mi smo ti koji određujemo kraj rata'

Iranski tvrdolinijaši u ponedjeljak su izašli na ulice kako bi proglasili svoju odanost novom vrhovnom vođi Modžtabi Hameneiju, čiji je uspon ugasio nade da će rat na Bliskom istoku uskoro završiti. Rat danas ulazi u 11. dan, a osim nevinih žrtava ogromne posljedice osjete se na tržištu. Došlo je do velikog rasta cijena nafte i naglog pada burzi zbog zatvaranja Hormuškog tjesnaca.

Donald Trump proglasio je novog ajatolaha neprihvatljivim zahtijevajući bezuvjetnu predaju Irana. Političari i institucije objavili su obećanja odanosti novom vrhovnom vođi.

U ponedjeljak kasno navečer Trump je rekao: "Svijet nas trenutačno poštuje više nego ikad prije. Mi smo najjača vojska bilo gdje na Zemlji". Dodao je kako SAD, zajedno si izraelskim partnerima, "uništava neprijatelja u ogromnoj demonstraciji tehničke vještine i vojne sile". Trump tvrdi kako Iran "želi preuzeti Bliski istok" te za to imaju dobre dokaze. "Imali su sve te projektile i htjeli su nas napasti, cijeli Bliski istok i Izrael", izjavio je američki predsjednik. Prema njegovim riječima - rat protiv Irana je "prilično dovršen".

Izvještaj jučerašnjeg dana - Net.hr cijeli je dan sve pratio iz minute u minute i donosio najnovije informacije.

Ključne informacije:

U Hormuškom tjesnacu do sada napadnuto 10 brodova

G7 sazvao hitan sastanak, razmatra se puštanje nafte iz rezervi

Drastičan skok cijena nafte, ovako nije bilo šest godina

Iran ima novog ajatolaha

Trump: ' Svijet nas poštuje više nego ikad prije'

Trump kaže da će rat završiti 'vrlo skoro', ali ne do kraja ovog tjedna

Najnovije informacije:

Iran: 'Mi smo ti koji određujemo kraj rata'

6.00 - Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) izjavio je u utorak ujutro da će oni "odrediti kraj rata", odbacujući izjave američkog predsjednika Donalda Trumpa koji sugerira da bi sukob s Iranom uskoro mogao završiti.

"Mi smo ti koji će odrediti kraj rata", priopćio je IRGC u izjavi koju je prenijela iranska novinska agencija Tasnim.

"Uvjeti na bojnom polju i kraj rata u rukama su Islamske Republike", dodaje se u izjavi.

Ranije je Trump rekao za američku televizijsku postaju CBS News da rat s Iranom smatra uglavnom završenim.

"Nemaju mornaricu, nemaju komunikacije, nemaju zrakoplovstvo. Tek što imaju nešto projektila. Njihovi dronovi posvuda se ruše, čak i oni njihove proizvodnje. Ako pogledate, ništa im nije ostalo. Ništa im nije ostalo u vojnom smislu", rekao je.

Trump je dodao da je SAD "vrlo daleko" ispred inicijalnog procijenjenog vremenskog okvira od četiri do pet tjedana.

Izraelske i američke snage napale su Iran krajem veljače, ciljajući političko i vojno vodstvo zemlje, kao i protuzračnu obranu, mornaricu, zrakoplovstvo i druge vojne sposobnosti.

Nakon što su napadi započeli, Trump je rekao da očekuje da će kampanja trajati četiri do pet tjedana.

Kriza na Bliskom istoku zaustavila je brodarstvo i izvoz energije kroz vitalni Hormuški tjesnac, kojim prolazi otprilike petina globalnih tokova nafte i ukapljenog prirodnog plina. Iranska revolucionarna garda izjavila je da će svaka arapska ili europska zemlja koja protjera veleposlanike Izraela i SAD-a sa svog teritorija imati punu ovlast i slobodu prolaska kroz Hormuški tjesnac, izvijestili su u ponedjeljak iranski državni mediji.

Stotine brodova ostaju usidrene s obje strane tog strateškog plovnog puta dok tržišta nafte i brodarstva prate bilo kakav znak da bi se plovidbe mogle pojačati kroz uski koridor.