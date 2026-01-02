Rukometaši se krpaju: 'On je duša reprezentacije, znamo da moramo na nož'

Težak udarac za hrvatsku rukometnu reprezentaciju. Marin Šipić zbog ozljede definitivno propušta Europsko prvenstvo u Švedskoj. Bez jednog od ključnih igrača jutros su tako nastavljene pripreme rukometaša u Prelogu, a 15 dana prije prvog nastupa Euru izbornik Dagur Sigurdsson ima još problema.

Čudesnim pogotkom u posljednjim sekundama odveo nas je u polufinale Svjetskog prvenstva. Ali, na Europsko prvenstvo ne ide. Marin Šipić, junak utakmice s Mađarima, izgubio je utrku s vremenom. Ozljeda koljena bila je jača. Velik je to udarac za plan izbornika Dagura Sigurdssona.

"Gotovo je sto posto sigurno da neće biti spreman. Sada mu je osam ili devet tjedana od ozljede, a oporavak je spor, tako da ne vidim kako bi se mogao pridružiti momčadi u nekoj kasnijoj fazi. Mislim da postoji vrlo mala šansa."

Bez Šipića, reprezentacija se danas okupila u Zagrebu. Ali završne pripreme za Euro odradit će u miru i tišini Preloga.

"Pa ja bi rekao - Marin Šipić je stvarno jedna duša reprezentacije, odličan igrač u napadu. Puno će nam nedostajati. Žao nam je što se dogodilo to što se dogodilo u Švicarskoj. Ja uvijek ostavljam pritvorena vrata, ne zatvaram ih skroz. Mi znamo da će Marin, ako će uspjeti, probat će se spremiti i probat će pomoći kad god bude to trebalo", rekao je Mario Šoštarić.

Na popisu su tako 22 igrača, ali na Euro idu samo 20-orica. Izbornik je već dao do znanja da neće biti kompromisa jer samo zdravi i spremni moći će u Malmo.

"Mislim da moramo pronaći ritam u svim segmentima i ravnotežu između obrane i napada kako bismo bili brži u polukontrama. Trebamo težiti igri u kojoj ne moramo mijenjati dvojicu igrača svaki put. Moramo pronaći rješenja za to i uvjeriti se da su igrači spremni i da imaju dobru energiju."

Ključni problemi

Postoje još tri ključna problema koja će odrediti završni popis za prvenstvo. To su ozljede Zvonimira Srne, Tina Lučina i Luke Lovre Klarice. Sva trojica već duže vrijeme vode bitku za oporavak.

Srna je uoči reprezentativne akcije odigrao pola sata u posljednjem susretu svog Montpelliera i osjeća se dobro. Tin Lučin nije igrao od 11. studenog i susreta Nexea protiv Kadetten Schaffhausena, a Luka Lovre Klarica posljednji je nastup imao u utakmici Zagreba i Magdeburga 19. studenog. Zbog toga je izbornik pozvao dva vanjska igrača više.

"Rehabilitacija se malo odužila. Ali, evo na kraju sam odigrao tu zadnju utakmicu, spreman sam dočekao pripreme, još se individualno spremio ovih dana i evo nadam se da ću bez problema odraditi ove pripreme i da ćemo svi skupa ostati zdravi ove pripreme", rekao je Zvonimir Srna.

Europsko prvenstvo u Danskoj, Norveškoj i Švedskoj bit će prvo bez Duvnjaka, Karačića i Pešića. Od novih imena tu su vratar Dino Slavić, pivot Sesveta Zlatko Raužan, lijevi vanjski ljubljanskog Slovana Leon Ljevar te Diano Neris Ćeško iz ljubuškog Izviđača i desni vanjski Patrik Martinović iz švicarskog Schaffhausena.

"Naravno, falit će dečki koji su završili put u reprezentaciji, ali mi koji smo tu puno smo naučili od njih, puno toga su nam dali, puno toga su nam pokazali i ostavili reprezentaciju u sigurnim rukama", rekao je Šoštarić.

"Europsko prvenstvo je najteže natjecanje jer u biti nema nekog laganog protivnika da odmoriš neke igrače, da skrpaš neke ozljede tako da je svaka utakmica na nož", dodao je Srna.

U Malmo stižemo kao svjetski doprvaci. Čekaju nas zahtjevni suparnici - Gruzija, Nizozemska i domaćin Švedska, a sve ćete, naravno, moći pratiti od 15. siječnja samo na RTL-u i platformi Voyo.

