Tjedan neće biti sunčan kao prošli: Meteorologinja najavila promjenu s kišom

OSTAJE TOPLO /

Idućih dana će povremeno biti više oblaka, osobito uz obalu gdje će pasti i malo kiše ili poneki pljusak. Prijepodne u unutrašnjosti pretežno sunčano, ponegdje će biti magle, a uz obalu od jutra nešto više oblaka, malo kiše se očekuje tek mjestimice na sjevernom Jadranu. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, u Dalmaciji bura, a onda prema sredini dana duž cijele obale jugo i južni vjetar. Više pogledajte u prognozi