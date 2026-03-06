FREEMAIL
VEDRO I SUNČANO /

Stiže nam savršeni vikend: Živa će skakati i iznad 20 stupnjeva, evo gdje će biti najtoplije

U novom tjednu povremeno umjerena naoblaka, ponegdje je moguće i malo kiše i to uglavnom u Dalmaciji, dok će sjevernije ostati suho

6.3.2026.
5:59
Damjana Ćurkov Majaroš
Idućih dana ostajemo pod utjecajem anticiklone, na vidiku nema većih promjena - bit će sunčano, često i potpuno vedro, tijekom dana i ugodno toplo.

Vrijemska prognoza za petak

U petak prijepodne pretežno sunčano, ponegdje će biti magle. Vjetar slab, tek ponegdje uz obalu umjerena bura. Jutro će u unutrašnjosti biti prohladno s temperaturom od -2 do 3, a na moru između 6 i 11 stupnjeva.

U nastavku dana u središnjim i sjeverozapadnim predjelima većinom sunčano. Vjetar slab, a temperatura između 15 i 19 stupnjeva.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu pretežno sunčano i ugodno toplo uz temperaturu iznad prosjeka. Puhat će slab do umjeren istočnjak.

U Dalmaciji sunčano, vedro i toplo. Vjetar slab, povremeno i umjeren jugozapadni, navečer sjevernije i bura. Dnevna temperatura od 16 do 19 stupnjeva.

Na sjevernom Jadranu i u gorju većinom vedro. Vjetar slab, navečer podno Velebita umjerena bura, a temperatura uglavnom od 13 do 18 stupnjeva.

Prognoza za naredne dane

Pred nama je pravi proljetni vikend – bit će pretežno sunčano, a temperatura ostaje iznad prosjeka, lokalno i oko 20 stupnjeva, jedino će jutra i dalje biti prohladna. U novom tjednu povremeno više oblaka, ali bit će većinom suho, tek je ponegdje u gorskim predjelima moguće malo slabe kiše. Jutarnja temperatura će malo rasti, a dnevna se neće previše mijenjati.

Stiže nam savršeni vikend: Živa će skakati i iznad 20 stupnjeva, evo gdje će biti najtoplije
Foto: RTL Danas

Na Jadranu u početku bez promjene, za vikend sunčano, u subotu i većinom vedro. U novom tjednu povremeno umjerena naoblaka, ponegdje je moguće i malo kiše i to uglavnom u Dalmaciji, dok će sjevernije ostati suho. Temperatura i idućih dana iznad prosjeka.

Stiže nam savršeni vikend: Živa će skakati i iznad 20 stupnjeva, evo gdje će biti najtoplije
Foto: RTL Danas
Vremenska PrognozaVrijemeVrijeme Danas
