FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OD POSEBNOG ZNAČAJA /

Prvi red do mora, a propada: Što će država napraviti s bivšim Dječjim selom u Promajni?

Atraktivno zemljište, prvi red do mora, na Makarskoj rivijeri država neće prodati za izgradnju hotela ili apartmana. Sada zapušteno, nekadašnje Dječje selo u Promajni, moglo bi postati dijelom Specijalne bolnice iz Makarske. 

Na prvi pogled, reklo bi se, netaknuta priroda. Moćno Biokovo, bistro more i mirisna borovina. Ali kad se priđe bliže - gadljiv prizor. 

"To je ljeti ajme majko. Skupljaju se razni, da nikoga ne uvridin, narkomani, šverceri, lopovi. Svega ima", rekao je Miroslav Radojković iz Makarske.

A nekoć je ovdje bilo lječilište za djecu s respiratornim problemima. Po prostornom planu tu je predviđen hotel s 800 kreveta. No, prošle godine Vlada je nekadašnje Dječje selo proglasila nekretninom od posebnog značaja. Lokalna zajednica i županija suglasni u željama što s jednom od najatraktivnijih lokacija na Jadranu. 

"Ne više graditi hotele, apartmane, stanove nego napraviti nešto od čega će korist imat cijela lokalna zajednica, ali i puno, puno sire", rekao je Vjekoslav Radić, načelnik Općine Baška Voda. Više o situaciji pogledajte u prilogu.

403 Forbidden

9.3.2026.
21:42
Ružica Đukić
LječilišteBolnicaMakarska

403 Forbidden

403 Forbidden

Najnovije
Najgledanije

403 Forbidden

Pogledaj još videa

403 Forbidden