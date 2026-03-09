Prvi red do mora, a propada: Što će država napraviti s bivšim Dječjim selom u Promajni?

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

OD POSEBNOG ZNAČAJA /

Atraktivno zemljište, prvi red do mora, na Makarskoj rivijeri država neće prodati za izgradnju hotela ili apartmana. Sada zapušteno, nekadašnje Dječje selo u Promajni, moglo bi postati dijelom Specijalne bolnice iz Makarske.

Na prvi pogled, reklo bi se, netaknuta priroda. Moćno Biokovo, bistro more i mirisna borovina. Ali kad se priđe bliže - gadljiv prizor.

"To je ljeti ajme majko. Skupljaju se razni, da nikoga ne uvridin, narkomani, šverceri, lopovi. Svega ima", rekao je Miroslav Radojković iz Makarske.

A nekoć je ovdje bilo lječilište za djecu s respiratornim problemima. Po prostornom planu tu je predviđen hotel s 800 kreveta. No, prošle godine Vlada je nekadašnje Dječje selo proglasila nekretninom od posebnog značaja. Lokalna zajednica i županija suglasni u željama što s jednom od najatraktivnijih lokacija na Jadranu.

"Ne više graditi hotele, apartmane, stanove nego napraviti nešto od čega će korist imat cijela lokalna zajednica, ali i puno, puno sire", rekao je Vjekoslav Radić, načelnik Općine Baška Voda. Više o situaciji pogledajte u prilogu.