Šušnjar u RTL-u Danas odgovorio strahuje li od inflacije pa 'zapjevao' Thompsona: 'Iza devet sela...'

Ministar gospodarstva Ante Šušnjar gostovao je u studiju RTL-a Danas i komentirao hoće li Vlada ponovno reagirati i može li doći do nestašice goriva. S njim je razgovarala Dajana Šošić.

Vlada je opet ograničila cijena goriva - što će biti za dva tjedna? Hoće li vlada opet morati intervenirati?

Teško je bilo što predviđati u ovakvim nesigurnim vremenima u kojima živimo danas gledajući globalnu politiku, globalnu situaciju u svijetu po pitanju rata. Mi ćemo pratiti i spremni smo. Imamo spremnih još niz mjera na koji možemo utjecati ako dođe do eksplozije cijena da naši građani opet ostanu zaštićeni, imaju priuštivu naftu i naftne derivate.

Koje su to konkretno cijene, odnosno mjere ako se sukob nastavi?

Ako dođe do daljnjeg rasta koji će biti pretjeran mi smo tržište naftnih derivata vratili na tržišno formiranje cijena. One su nekad rasle, nekad padale. Najvažnije je da tržište radi svoj posao. Međutim, danas tržišne okolnosti nisu globalna ekonomija. Svjedoci smo i da su naši građani zaglavili u tom dijelu svijeta.

Ako se sukob nastavi, može li Vlada jamčiti da neće biti većih poskupljenja goriva u narednom periodu?

Vlada pomno prati cijene na tržištu goriva. Danas je teško bilo što jamčiti, ali vremena koja su iza nas i akcije vlade koja je poduzimala za svu energiju i druge proizvode koji naši građani, a i gospodarstvo koriste daje za pravo vjerovati građanima da će vlada itekako voditi računa o njima. Imamo primjere iz susjedstva da su ostali bez derivata na svojim pumpama.

Može li se to dogoditi kod nas?

Ne.

Prijevoznici najavljuju rast cijena, jeli to po vama utemeljeno?

Ovaj rast koji se događa kod nas, a događa se zbog mjera vlade, nije prevelik rast. Imali smo prilike slušati o špediterima koji se pozivaju na cijene goriva u Francuskoj. Mi smo regulirali i za one koji kod nas obavljaju svoje djelatnosti. Nema razloga za povećanje pogotovo jer udio tih derivata u drugim djelatnostima nije takav da bi sad lančano krenuo rast cijena ostalih proizvoda u trgovini.

Može li doći do lančanog povećanja cijena?

Danas može doći do svega. Ali mi smo ograničili rast cijena. Danas nema razloga ni za kakvu lančanu reakciju s obzirom na to da smo omogućili da je dizel rastao 7 centi, a trebao je rasti 24 centa.

Strahujete li vi od inflacije?

Svi strahuju od rata, to je nešto još gore, a sva ta ratna događanja nam utječu na sve segmente života.

Vidjeli smo i premijer i ministar financija najavljuju rast inflacije na globalnoj razini pa tako i u Hrvatskoj. jesu li ta predviđanja realna?

Danas je bilo što teško pouzdano predviđati. Mi svoj posao radimo i reagirat ćemo kao što smo reagirali u svim segmentima, ne samo po pitanju energetike. Nema razloga niti opravdanosti za širiti bilo kakvu paniku za nekakvi drastični rast. Imate u ekonomskoj teoriji opisano da cijene kada rastu rastu kao rakete, a vraćaju se kao perje. Vodit ćemo i o tome računa.

Vladin paket mjera na snazi je do kraja ožujka najavljivalo se postupno ili potpuno subvencija – što onda sada možemo očekivati vezano za cijenu struje i plina? Ostaju li subvencije i dalje?

Vlada je htjela s prvim travnja izaći iz svih subvencijskih mjera, ali okolnosti i prilike daju nam za naslutiti da će te mjere ostati i dalje.

Možete li biti konkretniji?

U šestom mjesecu se formira cijena grijanja pa ćemo moći biti precizniji i govoriti o drugim mjerama i izlasku iz tih mjera vezano za električnu energiju i cijenu plina.

Što se tiče Janafa. MOL je najavio tanker s ruskom naftom. Gdje se on trenutačno nalazi?

Mi nemamo informacije ni o kakvom ruskom tankeru niti bilo kakve podatke. Koliko ja znam, nikakvi dokumenti nisu stigli. Danas je na Janafovom terminalu spojen tanker koji isporučuje naftu našim slovačkim i mađarskim prijateljima. To je nafta neeuropskog porijekla. Takvih nekoliko tankera je već isporučeno i dolazi još oko šest do kraja ovog mjeseca. Janaf ispunjava svoju ulogu.

Ako MOL dokaže da to nije nafta pod sankcijama, hoće li Janaf pustiti rusku naftu?

Postoje određene procedure koje se moraju ispoštovati.

Možete li nam otkriti je li sami pišete svoj X profil?

To se piše tamo negdje iza devet sela gdje su vuci, vile i hajduci. Ima jedno vijeće mudraca koje to piše. Šalim se naravno - pišem to sam.

Imate vremena i za to?

Treba puno raditi, malo spavati.