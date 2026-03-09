Kraj sedme runde Salasa i Saracha donio je epsku razmjenu udaraca

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

UDARAC NA UDARAC /

Las Vegas je protekle noći bio poprište četvrte po redu boksačke priredbe u organizaciji Zuffa Boxinga, novog projekta na čelu s UFC-ovim šefom Danom Whiteom i saudijskim investitorom Turkijem Alalshikhom.

U sunaslovnoj borbi velter kategorije, Ricardo "Magic Man" Salas (24-2-2) pružio je impresivnu predstavu protiv čvrstog Jesusa Saracha.

Nakon početnog ispitivanja snaga, Salas je od četvrte runde preuzeo potpunu kontrolu, sustavno razbijajući protivnika teškim udarcima u tijelo i glavu.

U osmoj rundi, sudac Robert Hoyle bio je prisiljen prekinuti borbu kako bi poštedio Saracha daljnjih teških udaraca.