Prva borba za titulu u eri Dane Whitea: Sve što trebate znati o Zuffa Boxing 04

Dugo najavljivani ulazak Dane Whitea u svijet profesionalnog boksa dobiva svoj prvi pravi test. Nakon nekoliko uvodnih događaja, njegova nova promocija Zuffa Boxing u večeri s nedjelje na ponedjeljak organizira svoju četvrtu priredbu koja predstavlja ključnu prekretnicu. Po prvi put u povijesti organizacije ulog je pojas prvaka. Spektakl iz Las Vegasa trebao bi pokazati je li Whiteov model primjenjiv na "plemenitu vještinu".

Inauguralni prvak i vrhunski okršaji

Glavna borba večeri donosi okršaj za inauguralni Zuffa Boxing i prestižni *The Ring* naslov u lakoteškoj kategoriji (cruiserweight) između neporaženog australskog nokautera Jaija Opetaie (29-0) i Amerikanca Brandona Glantona (21-3). Opetaia, bivši IBF prvak poznat po nevjerojatnoj izdržljivosti nakon što je jednom prilikom odradio meč sa slomljenom čeljusti na dva mjesta, slovi za favorita. S druge strane, Glanton je opasan borac koji nikada u karijeri nije bio zaustavljen i traži svoju priliku da šokira svijet.

Ostatak programa također nudi nekoliko iznimno zanimljivih mečeva. U velter kategoriji gledat ćemo potpuno meksički dvoboj između Ricarda Salasa i Jesusa Saracha, dok će u pero kategoriji snage odmjeriti dva neporažena borca, Adan Palma i Pablo Rubio Jr., garantirajući da će netko po prvi put osjetiti gorčinu poraza.

Whiteova vizija za "slomljeni" sport

Dana White ne skriva ambicije da iz temelja promijeni boksačku scenu. Više je puta ponovio kako je boks "slomljen" sport zbog promotorskih politika i izbjegavanja najboljih boraca te planira primijeniti isti centralizirani model koji je UFC pretvorio u globalnog giganta. To podrazumijeva jasne rang-ljestvice i osiguravanje da se najbolji redovito bore protiv najboljih.

"Ne želim raditi s tradicionalnim boksačkim organizacijama. Imam potpuno drugačiji način na koji mislim da bi boks trebao funkcionirati", izjavio je White, naglasivši kako želi izgraditi vlastiti brend neovisan o postojećim tijelima poput WBC-a ili IBF-a.

Kako i kada pratiti događaj

Priredba Zuffa Boxing 04 održava se u Meta APEX centru u Las Vegasu. Za gledatelje u Hrvatskoj, akcija počinje u noći s nedjelje na ponedjeljak, a prijenos na Voyo platformi počinje u 02:00!

Uvodne borbe: Ponoć (00:00, ponedjeljak, 9. ožujka)

Glavni program: 03:00 ujutro (ponedjeljak, 9. ožujka)

Ovaj događaj nije samo još jedna boksačka priredba; on je izlog za budućnost koju Dana White obećava. Uspjeh večeri i reakcija publike mogli bi odrediti smjer ne samo Zuffa Boxinga, već i cijelog sporta u godinama koje dolaze.

